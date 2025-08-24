Preminula zvijezda serije "Sopranovi": Hitno se oglasila njegova porodica

Legendarni glumac iz serije "Sopranovi" Džeri Adler preminuo je u subotu u 96. godini, saopštila je njegova porodica.

Adler je rođen na Bruklinu, a posljednje trenutke proveo je okružen najmilijima u Njujorku. U objavi o njegovoj smrti istaknuto je: "Džeri je bio stanovnik Njujorka, pravi Njujorčanin", piše The New York Post.

Glumac je svjetsku slavu stekao u kasnijim godinama, tumačeći ulogu jevrejskog savjetnika Hermana "Heša" Rabkina u kultnoj seriji "Sopranovi", u kojoj se pojavio u 28 epizoda tokom svih šest sezona. Kasnije je glumio i u popularnim serijama "Dobra žena" i "Vatreni momci". Adler je bio rođak poznate glumačke učiteljice Stelle Adler, a karijeru je započeo na Brodveju, gdje je radio i kao scenski menadžer predstave "My Fair Lady". Kasnije se pojavljivao i u mnogim filmovima, među kojima su „Manhattan Murder Mystery“ Vudija Alena i Kaufmanov "Synecdoche, New York". Kolege i saradnici prisjećaju se Adlera kao glumca koji je svaku repliku pretvarao u nezaboravan trenutak.

"Prvo smo planirali da ga angažujemo samo za jednu epizodu serije The Good Wife. Ali bio je toliko duhovit u jednoj sceni u restoranu, vičući: 'Rekao sam sladoled, glupačo!', da smo ga zadržali šest godina u The Good Wife i još tri godine u The Good Fight. Bio je jedan od naših najdražih saradnika", napisao je producent Robert King na mreži X nakon vijesti o njegovoj smrti.

Sam Adler je u jednom intervjuu iz 2017. za Hollywood Reporter podijelio svoje viđenje života u šoubiznisu:

"Znate šta je zanimljivo? Cijelu karijeru provedete iza scene. Niko ne zna ko ste, ne zna vam ime. Ništa ne znaju o vama. A onda se pojavite u televizijskoj seriji i odjednom ste zvijezda, svi znaju vaše lice. Tako je to čudno."

Najveću slavu donio mu je lik Heša u seriji "Sopranovi", a u prvoj sezoni izrekao je i jednu od najpoznatijih rečenica serije: "A hit is a hit."

