Publika ga dočekala ovacijama: Vilem Dafo na SFF-u, uručeno mu Počasno srce Sarajeva

Svjetski poznatom glumcu Vilemu Dafou (Willem Dafoe) uručeno je Počasno Srce Sarajeva, kao priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.

Izvor: SFF/Promo

Nagradu mu je u Skenderiji uručio direktor SFF-a Jovan Marjanović, nakon čega je prikazan film "Rođendan" reditelja Migela Anhela Himeneza, u kojem Dafo igra jednu od uloga.

"Srećan sam što sam ovdje, to je prava čast. Vrlo ste srećni što imate ovaj festival. Festivali su izuzetno važni, sada više nego ikad, jer održavaju film živim. Nikad ne možemo dovoljno naglasiti pozitivnu moć, političku i društvenu, koju film ima. Bio sam ovdje prije 25 godina. Dosta toga se promijenilo, ali mi je drago da vidim kako se Sarajevo razvija, baš kao i festival. Hvala vam svima“, rekao je Dafo primajući priznanje.

U karijeri koja traje više od četiri decenije, Dafo je odigrao uloge u više od 150 filmova. Poznat je po svojoj svestranosti, hrabrosti i spremnosti na rizik, a njegova umjetnička radoznalost vodila ga je kroz projekte od velikih holivudskih produkcija do nezavisnih filmova širom svijeta.

Prethodno se na sedmoj večeri SFF-a prošetao crvenim tepihom, a tokom dana održao je i masterclass u kojem je s mladim talentima, filmskim profesionalcima i festivalskom publikom podijelio svoja iskustva i razmišljanja o savremenoj umjetnosti.

(MONDO)