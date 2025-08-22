Preminuo čuveni glumac iz Kikinde: Obilježio kultne srpske filmove

Dušan Felbab Baba preminuo je u Opštoj bolnici

Izvor: printscreen/youtube/ TV Kikinda

Svojim nezaboravnim ulogama i prepoznatljivim humorom, Dušan Felbab Baba bio je jedno od najistaknutijih lica kikindskog teatra. Njegov talenat i energija decenijama su krasili pozornicu, a publika ga je pamtila kao glumca koji je umio i da nasmije i da dirne u srce.

U svijet glume zakoračio je davne 1963. godine, kada se priključio tadašnjem amaterskom pozorištu u Kikindi. Od 1994. godine postao je stalni član ansambla Narodnog pozorišta Kikinda, gdje je svojim likovima i izvedbama ostavio neizbrisiv trag.

Iako je tokom života radio u Naftagasu, policiji i Istorijskom arhivu, upravo je scena bila njegov pravi dom i najveća ljubav kojoj se uvijek vraćao.

Nažalost, ovaj veliki glumac i omiljeno lice kikindskog pozorišta preminuo je u 77. godini u Opštoj bolnici u Kikindi, prenosi "Gradski online".

Pamte se njegove uloge u predstavama “Sumnjivo lice”, “Laža i paralaža”, “Idemo u lov”, “Pa izvolte u Sakule”, “Ranjeni orao”, “Policajci”, “Totovi”, “Krunski svedok”…

Njegove kolege kažu da je u to vrijeme, sve do odlaska u penziju 2008. godine, nosio repertoar ove teatarske kuće. Baba, kako su ga svi zvali, bio je jedno od zaštitnih lica turističke manifestacije "Dani ludaje".

Ostaće upamćeno i da je bio jedan od najautentičnijih vojvođanskih dobošara, a njegovi nastupi na Međunarodnog festivalu dobošara "Daje se na znanje" u Čoki još uvijek se prepričavaju:

– Prvi put dobošario sam prije 45 godina u predstavi “Selo Sakule, a u Banatu”. Tada mi je pokojni otac dao ovaj doboš i zavjetovao me da ga koristim dok sam živ.

