Dva filma koja Tim Barton može uvijek da gleda: Totalno neočekivan izbor

Kada neko spomene ime Tima Bartona, prva asocijacija gotovo uvijek je gotika to s punim pravom. Režiser koji stoji iza klasika kao što su "Bitldžus", "Uspavana dolina" i "Edvard Makazoruki" izgradio je karijeru na mračnoj, bajkovitoj estetici. Ipak, njegov opus nije isključivo košmaran; debitovao je komedijom "Velika avantura Pija Vija" i režirao dirljivu fantaziju "Velika riba", piše Far Out.

Uprkos tome, Bartonovifilmovi nose neprogrešiv pečat neobičnog i prelijepog, zbog čega bi se očekivalo da i sam preferira sličnu estetiku. Međutim, kada je riječ o filmovima koje može gledati nebrojeno puta, njegov ukus otkriva jednu potpuno drugačiju stranu.

Iznenađujući akcioni klasik iz šezdesetih

Na pitanje Filmskog festivala u Kanu o filmovima koje može gledati iznova i iznova, Tim Barton je dao potpuno neočekivan odgovor.

"Čudno je, postoji jedan neobičan – kao što je 'Orlovo gnijezdo' ('Where Eagles Dare') – to je film koji svaki put kad je na televiziji, ja ga gledam", objasnio je slavni reditelj.

Riječ je o klasičnom holivudskom akcionom filmu iz 1968. godine, u režiji Brajana G. Haton, u kojem Ričard Barton i Klint Istvud glume savezničke vojnike u tajnoj misiji spašavanja američkog generala iz nacističke tvrđave. Film obiluje eksplozijama, vratolomijama na žičarama i napetim scenama – što ga naizgled čini potpuno različitim od Bartonovog mračnog, bajkovitog svijeta.

Ipak, reditelja privlači nešto sasvim drugo. Kako kaže, film može gledati nebrojeno puta jer „ima određenu atmosferu – snijeg, muziku i tišinu“. Sniman u Austriji, sa muzikom Rona Gudvina i kamerom Artura Ibetsona, film predstavlja vizuelno i zvučno remek-djelo, što objašnjava zašto autor Mrtve neveste toliko cijeni njegovu realizaciju.

Postapokaliptični kultni film

"Drugi film na Bartonovoj listi omiljenih je 'Omega čovjek' ('The Omega Man'). „Ista stvar je i s Omega čovjekom. Postoje filmovi koje bih gledao bilo kada, čak i da sam ih gledao dan ranije", priznao je Barton. Ovaj naučnofantastični horor već se ranije našao među njegovim favoritima, iako i dalje djeluje kao neobičan izbor za reditelja poznatog po gotičkoj estetici.

Film iz 1971. godine, u režiji Borisa Sagala, baziran je na istoj knjizi kao i kasniji hit "Ja sam legenda" sa Vilom Smitom. Radnja prati pukovnika Roberta Nevilija (Čarlton Heston), koji vjeruje da je jedini preživjeli nakon biološkog rata koji je uništio čovječanstvo. Ipak, nije potpuno sam – noću ga progone mutirana, na svjetlost osjetljiva stvorenja, pripadnici kulta poznatog kao "Porodica".

Nevili dane provodi istražujući napušteni Los Anđeles, boreći se protiv mutanata i pokušavajući da sačuva razum. Kombinacija postapokaliptične atmosfere, horor elemenata i vizuelnog stila sedamdesetih očigledno je ono što Barton vidi kao nepresušan izvor inspiracije.

