Utjerivao jezu u kosti u kultnom horor filmu, sad u invalidskim kolicima: Snimak klovna iz filma "It" rastužio svijet

Tim Kari, legandarni Penivajz i recepcionar iz filma "Sam u kući 2", prije 13 godina je doživio moždani udar.
Filmska i pozorišna legenda Tim Kari (77), zvijezda serijala "Rocky Horror Picture Show", jezivi Penvajz, klovn ubica iz horor filmova "It" i recepcionar iz filma "Sam u kući 2", posljednjih godina se povukao i živi daleko od očiju javnosti.
Tim Kari je prije više od deset godina doživio moždani udar. Njegova porodica je ovu vijest godinu dana krila od medija, a tri godine kasnije, Tim se pojavio prvi put u javnosti.Izvor: YouTube/Fanmio
Tada je istakao da je zadržao svoj smisao za humor koji mu je mnogo pomogao kada se dogodio moždani udar. Danas se kreće uz pomoć kolica, a govor mu je i dalje malo usporen. Još uvek ide na fizikalne i govorne terapije.
So grateful I got to do this story on actor Tim Curry, who faces his considerable struggles with minimal bitterness, and with his thriving sense of humor.— Ben Mankiewicz (@BenMank77)October 20, 2025
(Didn’t make the piece, but he enjoyed making The Hunt for Red October and he adored Sean Connery).pic.twitter.com/7z6ohqXF59
Glumac se pojavio u emisiji "Sunday morning" u kojoj je pokazao da ga vedri duh nije napustio, ali i otkrio da nije osjetio simptome moždanog udara.
"Bio sam na masaži i momak koji me je masirao je rekao 'brinem za vas, možda bi trebalo da pozovem ljekara'", rekao je Kari i nastavio: "U bolnici sam saznao da sam imao moždani udar. Nisam osjetio nijedan simpom, uplašio sam se".