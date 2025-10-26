Utjerivao jezu u kosti u kultnom horor filmu, sad u invalidskim kolicima: Snimak klovna iz filma "It" rastužio svijet

Tim Kari, legandarni Penivajz i recepcionar iz filma "Sam u kući 2", prije 13 godina je doživio moždani udar.

Filmska i pozorišna legenda Tim Kari (77), zvijezda serijala "Rocky Horror Picture Show", jezivi Penvajz, klovn ubica iz horor filmova "It" i recepcionar iz filma "Sam u kući 2", posljednjih godina se povukao i živi daleko od očiju javnosti.

Tim Kari je prije više od deset godina doživio moždani udar. Njegova porodica je ovu vijest godinu dana krila od medija, a tri godine kasnije, Tim se pojavio prvi put u javnosti.

Tada je istakao da je zadržao svoj smisao za humor koji mu je mnogo pomogao kada se dogodio moždani udar. Danas se kreće uz pomoć kolica, a govor mu je i dalje malo usporen. Još uvek ide na fizikalne i govorne terapije.

So grateful I got to do this story on actor Tim Curry, who faces his considerable struggles with minimal bitterness, and with his thriving sense of humor.

(Didn’t make the piece, but he enjoyed making The Hunt for Red October and he adored Sean Connery).pic.twitter.com/7z6ohqXF59 — Ben Mankiewicz (@BenMank77)October 20, 2025

Glumac se pojavio u emisiji "Sunday morning" u kojoj je pokazao da ga vedri duh nije napustio, ali i otkrio da nije osjetio simptome moždanog udara.

"Bio sam na masaži i momak koji me je masirao je rekao 'brinem za vas, možda bi trebalo da pozovem ljekara'", rekao je Kari i nastavio: "U bolnici sam saznao da sam imao moždani udar. Nisam osjetio nijedan simpom, uplašio sam se".