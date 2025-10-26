logo
Utjerivao jezu u kosti u kultnom horor filmu, sad u invalidskim kolicima: Snimak klovna iz filma "It" rastužio svijet

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Tim Kari, legandarni Penivajz i recepcionar iz filma "Sam u kući 2", prije 13 godina je doživio moždani udar.

Glumac Tim Kari u kolicima nakon moždanog udara Izvor: movieclips

Filmska i pozorišna legenda Tim Kari (77), zvijezda serijala "Rocky Horror Picture Show", jezivi Penvajz, klovn ubica iz horor filmova "It" i recepcionar iz filma "Sam u kući 2", posljednjih godina se povukao i živi daleko od očiju javnosti.

Tim Kari je prije više od deset godina doživio moždani udar. Njegova porodica je ovu vijest godinu dana krila od medija, a tri godine kasnije, Tim se pojavio prvi put u javnosti.

Izvor: YouTube/Fanmio

Tada je istakao da je zadržao svoj smisao za humor koji mu je mnogo pomogao kada se dogodio moždani udar. Danas se kreće uz pomoć kolica, a govor mu je i dalje malo usporen. Još uvek ide na fizikalne i govorne terapije. 

Glumac se pojavio u emisiji "Sunday morning" u kojoj je pokazao da ga vedri duh nije napustio, ali i otkrio da nije osjetio simptome moždanog udara.

"Bio sam na masaži i momak koji me je masirao je rekao 'brinem za vas, možda bi trebalo da pozovem ljekara'", rekao je Kari i nastavio: "U bolnici sam saznao da sam imao moždani udar. Nisam osjetio nijedan simpom, uplašio sam se".

Tagovi

glumci moždani udar

