Kad ti niko ne kaže da glumiš u blokbasteru: Hit priča slavnog glumca usijala mreže, isplivala kultna scena

Kad ti niko ne kaže da glumiš u blokbasteru: Hit priča slavnog glumca usijala mreže, isplivala kultna scena

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Legendarni glumac ispričao da mu niko nije rekao da glumi u filmu "Betmen" s Kristijanom Bejlom.

Lijam Nison nije znao da glumi u Betmenu Izvor: X/@RealEmirHan

Glumac Lijam Nison koji je zaludio svijet ulogom u filmu “Taken” u jednom intervjuu je otkrio nevjerovatan podatak - nije znao da glumi u blokbasteru "Betmen: Uspon Mračnog viteza".

Lijam Nison je od svog agenta dobio tekst koji je trebalo da nauči, a sve što je znao je da je u pitanju film Kristofera Nolana.
Kada se pojavio na setu pitao je Nolana da mu kaže nešto o filmu, o ulozi… ko je čovjek koji priča sa Kristijanom Bejlom, a reditelj mu je rekao "radije ne bih".

Izvor: CarlaVanWagoner/Shutterstock

Dobio je instrukcije da kaže tekst i da ode.
To je i uradio:

Kasnije, tek kada je pozvan na premijeru, shvatio je da je igrao u filmu Betmen.

Izvor: YouTube/Movieclips Classic Trailer

