Hit uloga ga umalo koštala karijere: Džordž Kluni godinu dana ISPAŠTAO zbog čuvenog filma

Džordž Kluni otkrio je da ga je uloga u filmu "Betmen" umalo koštala karijere.

Izvor: Profimedia

Džordž Kluni važi za jednog od najuspješnijih glumaca današnjice, a na bllstavoj listi se pored maestralno odigranih uloga, nalazi i jedna koja mu je zadala veliku glavobolju.

Proslavljeni glumac doprineo je kultnom junaku Betmenu u filmu "Betmen i Robin" iz 1997. godine, ali to smatra velikim debaklom. Kako je i sam naveo, ljudi su nakon ovog filma odbijali da rade sa njim. Stvari su se promijenile tek nakon saradnje s rediteljem Stivenom Soderbergom u filmu "Out Of Sight" iz 1998.

"Niko me nije hteo godinu dana u svom filmu poslije debakla. Zaleteo sam se, bio uzbuđen što ću igrati Betmena i – za*ebao se. Poslije toga sam shvatio da moram da obratim pažnju na cijeli film, kakav je, a ne samo na svoj nastup ili ono što radim. Fokusirao sam se na bolje scenarije – to je najvažnija stvar. Ne možete napraviti dobar film od lošeg scenarija, to je nemoguće. Od dobrog scenarija možete napraviti loš film", istakao je Klun jednom prilikom za "The Sun".

Džordž Kluni Betmen Izvor: YouTube/ Rotten Tomatoes Classic Trailers

Klunijeva nova filozofija je djelovala. Poslije ovog velikog neuspjeha, osvojio je brdo najprestižnijih nagrada.