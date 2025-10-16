Švarcenegerov sin na reviji "Viktorijinih anđela": Bodrio suprugu iz prvog reda (Video)

Patrik Švarceneger je osvojio svijet u seriji "Bijeli lotos", a sada je ponosno sjedio u prvom redu revije brenda "Viktorijas sikret" i bodrio suprugu

Izvor: pritnscreen/youtube/Max

Glumac Patrik Švarceneger, poznat po ulozi u seriji "The White Lotus" u kojoj je pokazao svoju "muškost", uhvaćen je na reviji "Viktorijas sikreta", gdje je bodrio svoju bolju polovinu dok je ponosno koračala pistom.

Dok je Ebi Čempion samouvjereno šetala u plavoj, providnoj pidžami, a poslije i jarko ružičastom bebi-dolu, crnim gaćicama i upečatljivim crnim anđeoskim krilima, Patrik nije mogao da sakrije oduševljenje. Na snimku koji je objavio "People", vidi se kako 32-godišnji glumac skače na noge i telefonom bilježi svaki trenutak.

Manekenka je pratiocima na Instagramu pokazala pripreme iza kulisa. U storijima je otkrila zvaničnu garderobu za bekstejdž "Viktorijas sikreta", prugasti ružičasto-bijeli grudnjak i ogrtač – dok su se frizeri i šminkeri pobrinuli za završne detalje.

Izvor: Instagram/abbychampion

Ova revija bila je i prvi veliki modni događaj na kojem je Ebi nastupila otkako su ona i Patrik izgovorili sudbonosno "da". Par se vjenčao 6. septembra u severnom Ajdahu, gotovo dvije godine nakon objave veridbe.

