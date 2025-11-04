logo
Preminuo Dik Čejni: Najmoćniji potpredsjednik u savremenoj istoriji SAD

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Dik Čejni je preminuo je u 84. godini.

Umro Dik Čejni Izvor: ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Dik Čejni, najmoćniji potpredsjednik u savremenoj istoriji SAD i glavni arhitekta "rata protiv terorizma", koji je imao ključnu ulogu u uvođenju zemlje u nesrećni rat u Iraku zasnovan na pogrešnim pretpostavkama, preminuo je u 84. godini, saopštila je njegova porodica.

Čejni, 46. potpredsjednik SAD, služio je uz republikanskog predsjednika Džordža V. Buša tokom dva mandata, od 2001. do 2009. godine, i decenijama je bio jedna od najuticajnijih, ali i najkontroverznijih ličnosti u Vašingtonu.

U svojim posljednjim godinama, iako je ostao tvrdi konzervativac, Čejni je bio uglavnom izolovan unutar Republikanske partije zbog oštrih kritika na račun predsjednika Donalda Trampa, kojeg je nazivao "kukavicom" i "najvećom prijetnjom republici u istoriji".

(Mondo.rs)

SAD političari in memoriam

