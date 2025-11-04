Teroristički napad planiran za Noć vještica: Drama u Americi, uhapšeni se povezuju sa ISIL-om (Video)

Dvojica muškaraca iz Mičigena optužena su da su planirala teroristički napad tokom Noći vještica, uz podršku ISIL-u i planove napada na barove u predgrađu Detroita.

Dvojica muškaraca optužena su da su planirala da izvedu teroristički napad tokom Noći vještica u američkoj saveznoj državi Mičigen.

Optuženi, Mohmed Ali i Madžed Mahmud, izviđali su potencijalne lokacije u predgrađu Detroita i na internetu izražavali podršku grupi Islamska država, tvrde savezni tužioci. Treći osumnjičeni, opisan kao maloljetnik u sudskim dokumentima, nije imenovan.

Optuženi su kupili poluautomatske puške, više od 1600 metaka i vježbali pucanje na strelištu. Američka državna tužiteljka Pam Bondi izjavila je da je riječ o "velikoj terorističkoj zavjeri povezanoj s ISIL-om".

"Imali su više pušaka AR-15, taktičku opremu i detaljan plan za izvođenje napada na američkom tlu", dodala je.

U sudskim dokumentima pominje se pet osoba.

U optužnici od 73 strane, koju je podnijelo Ministarstvo pravde, navodi se da su optuženi u septembru izviđali predgrađe Ferndejl, gdje se nalazi veliki broj barova i restorana. "Mnogi klubovi i barovi u ovom području privlače članove LGBTQ+ zajednice", navodi se u sudskim dokumentima.

Savezni agenti pretresli su adrese povezane s Alijem i Mahmudom i pronašli oružje, municiju, GoPro kamere i pancire, prema sudskim dokumentima.

U dokumentima je pomenuto pet osoba, ali su savezni tužioci imenovali samo Alija i Mahmuda. Američke vlasti tvrde da su još prošle godine započele istragu protiv članova grupe.

NEW DETAILS: Two foreign born now naturalized men, Mohmed Ali and Majed Mahmoud are charged in a terrorist attack plot in Muslim packed Michigan on Halloween.



Islamists are the most dangerous threat to America. Revoke visas. Denaturalize. Deport.pic.twitter.com/gAe3Z4hBj3 — Dapper Detective (@Dapper_Det)November 4, 2025

"Shvatali su da bi napad mogao da rezultira njihovom smrću."

U dokumentima se dalje navodi da su dobijeni sudski nalozi koji su istražiteljima omogućili praćenje telefona, šifrovanih razgovora i društvenih mreža povezanih sa pojedincima. Doušnik FBI-ja pridružio se grupnim pozivima u kojima su učestvovali optuženi.

U optužbama se navodi da su optuženi posljednjih dana pominjali "bundeve" kada su razgovarali o datumu mogućeg napada.

"Pominjali su Noć veštica kao potencijalni dan za napad koji su planirali, napad za koji su shvatali da bi mogao da dovede do njihove smrti i mučeništva", naveli su savezni tužioci.

Rezbarenje bundeva uobičajen je dio proslave Noći vještica u SAD.

U optužnici se navodi da su Ali, Mahmud i neidentifikovani maloljetnik planirali zločin putem WhatsAppa. Poruke koje je podijelila vlada pokazuju da su njih trojica govorila o "datumu" i "onoj stvari". Poručivali su "uradićemo to" i "moramo stvarno da napravimo bundevu".