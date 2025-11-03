logo
Pojavio se snimak pada kule kod Koloseuma: Ljudi ostali zatrpani, blokiran centar Rima (Video)

Pojavio se snimak pada kule kod Koloseuma: Ljudi ostali zatrpani, blokiran centar Rima (Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Pojavio se snimak rušenja kule kod Koloseuma.

snimak pada kule kod koloseuma u rimu Izvor: EPA-EFE/MASSIMO PERCOSSI

Na društvenim mrežama pojavio se snimak pada kule kod Koloseuma u Rimu u Italiji. Incident se dogodio danas oko 11 časova prije podne dok su radnici bili unutra.

Više osoba je ostalo zatrpano pod ruševinama. Prema posljednjim informacijama, izvučene su četiri osobe, a navodno je zatrpan još jedan muškarac.

Na pomenutom snimku vidi se kako se kula urušava, a ubrzo se vidi ogroman oblak dima i prašine i od tog trenutka se više ništa ne vidi. Ubrzo se samo čuo zvuk kamenja koje je padalo.

Kada je izgrađena kula koja se urušila?

Kula je sagrađena 1238. godine blizu Koloseuma u Rimu, u centru prijestonice Italije. Izgradnju je odobrio papa Inoćenti III. U trenutku incidenta, kula je bila u fazi restauracije. 

Tagovi

Rim ruševine snimak koloseum nesreća

