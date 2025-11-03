logo
Srušio se dio objekta u centru Rima: Radnik zatrpan u ruševinama (Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Tokom radova na obnovi kule Torre dei Conti u centru Rima došlo je do urušavanja dijela konstrukcije, četiri radnika su spasena, a jedan je ostao zarobljen pod ruševinama.

srušio se dio objekta u rimu Izvor: EPA-EFE/MASSIMO PERCOSSI

Dio srednjovjekovne kule Torre dei Conti u Rimu srušio se u ponedjeljak ujutro tokom radova na obnovi u blizini Carskih foruma, a vatrogasci su spasili četiri radnika, dok je jedan ostao zarobljen pod ruševinama.

ili četiri radnika, dok je jedan ostao zarobljen pod ruševinama.

Kula, izgrađena 1238. godine po nalogu pape Inoćentija III, nalazi se u blizini Koloseuma i Rimskog foruma u istorijskom centru Rima. Obnova se finansirala iz italijanskog Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, kada je došlo do djelimičnog urušavanja oko 11:30 časova, piše Euronews.

Vatrogasna brigada Rima poslala je tri operativna tima, i specijalne jedinice na mjesto nesreće. Trojica radnika zarobljenih na vrhu kule evakuisana su kroz vrata pomoću vatrogasnih merdevina, dok je četvrti izvučen iz same konstrukcije.

Prema prvim izvještajima, jedna osoba je ostala ispod ruševina dok su spasilačke operacije bile u toku.

Gradonačelnik Rima Roberto Gvaltijeri stigao je na lice mjesta, dok je lokalna policija iz Prve centralne jedinice zatvorila pješački i drumski saobraćaj duž ulice Via dei Fori Imperiali kako bi omogućila nesmetan pristup službama za vanredne situacije. Na mjestu nesreće prisustvovali su i predstavnici nadzorne službe za kulturnu baštinu.

Kula je bila napuštena godinama prije nego što je započet trenutni projekat obnove. Vlasti još nisu objavile detalje o stepenu strukturalnih oštećenja niti o uzroku urušavanja.

Incident se dogodio u jednom od najposjećenijih dijelova Rima, pored arheološkog lokaliteta Carskih foruma, u samom srcu istorijskog jezgra italijanske prestonice.

(Nova S)

Tagovi

Italija nesreća ruševine Rim

