Državljanka Njemačke povrijeđena u Sloveniji: Paraglajderom pala na drvo

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Državljanka Njemačke teško je povrijeđena u Sloveniji nakon što je napravila nekoliko grešaka pri slijetanju paraglajderom i pala na drvo.

Državljanka Njemačke povrijeđena na paraglajdingu u Sloveniji Izvor: Shutterstock

Vatrogasci su juče pronašli četrdesetosmogodišnju ženu u sjedištu paraglajdera koji je visio sa drveta.

Povrijeđena je prevezena u bolnicu gdje je zadržana na liječenju, prenose slovenački mediji.

Iz policije u Novoj Gorici su pojasnili da je žena napravila prenizak zaokret prije slijetanja, izgubila kontrolu i srušila padobran u vrh smreke, a desnom stranom u deblo drveta u blizini benzinske pumpe. 

(Srna)

Tagovi

Slovenija nesreća paraglajding

