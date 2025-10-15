Državljanka Njemačke povrijeđena u Sloveniji: Paraglajderom pala na drvo

Državljanka Njemačke teško je povrijeđena u Sloveniji nakon što je napravila nekoliko grešaka pri slijetanju paraglajderom i pala na drvo.

Vatrogasci su juče pronašli četrdesetosmogodišnju ženu u sjedištu paraglajdera koji je visio sa drveta.

Povrijeđena je prevezena u bolnicu gdje je zadržana na liječenju, prenose slovenački mediji.

Iz policije u Novoj Gorici su pojasnili da je žena napravila prenizak zaokret prije slijetanja, izgubila kontrolu i srušila padobran u vrh smreke, a desnom stranom u deblo drveta u blizini benzinske pumpe.

