Drama u Istanbulu: Gradski autobus uletio u stanicu punu putnika

Autobus je udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se vozilo zakucalo direktno u stanicu.

Izvor: Shutterstock/gd project

Više osoba povrijeđeno je u Istanbulu kada je gradski autobus uletio u stanicu punu putnika.

Prije nego što je udario u stanicu, autobus je udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se vozilo zakucalo direktno u stanicu gdje je prevoz čekalo mnogo ljudi.

Na licu mjesta su brojne vatrogasne i ekipa hitne pomoći, koji zbrinjavaju povrijeđene i prevoze ih u najbliže bolnice. Autobus je u trenutku nesreće bio pun putnika.

"Autobus je teško oštećen, bio je pun putnika kada je uletio u stanicu.Ovo je teška nesreća, mnogo je povrijeđenih, ne zna se i dalje tačan broj", rekli su nadležni.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće.

(Telegraf/MONDO)