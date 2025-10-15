logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama u Istanbulu: Gradski autobus uletio u stanicu punu putnika

Drama u Istanbulu: Gradski autobus uletio u stanicu punu putnika

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Autobus je udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se vozilo zakucalo direktno u stanicu.

autobus se zakucao u stanicu u istanbulu Izvor: Shutterstock/gd project

Više osoba povrijeđeno je u Istanbulu kada je gradski autobus uletio u stanicu punu putnika.

Prije nego što je udario u stanicu, autobus je udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se vozilo zakucalo direktno u stanicu gdje je prevoz čekalo mnogo ljudi.

Na licu mjesta su brojne vatrogasne i ekipa hitne pomoći, koji zbrinjavaju povrijeđene i prevoze ih u najbliže bolnice. Autobus je u trenutku nesreće bio pun putnika.

"Autobus je teško oštećen, bio je pun putnika kada je uletio u stanicu.Ovo je teška nesreća, mnogo je povrijeđenih, ne zna se i dalje tačan broj", rekli su nadležni.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće.

(Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

istambul autobus autobuska stanica nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ