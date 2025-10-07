logo
Srušio se dio zgrade u Madridu: Dronovi i psi traže nestale, ima teško povrijeđenih (Video)

Urušio se dio zgrade u Madridu, više osoba je povrijeđeno.

Urušio se dio zgrade u Madridu Izvor: Matias Chiofalo / Zuma Press / Profimedia

Danas se u centru Madrida u Španiji urušio dio zgrade, prenosi "Gardijan". Najmanje četiri osobe - tri muškarca i jedna žena - vode se kao nestale.

Španska policija saopštila je da je najmanje jedna osoba teško povrijeđena. Hitne službe koriste dronove i pse tragače kako bi se provjerila cijela zgrada u potrazi za nestalima.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci nakon urušavanja dijela zgrade u Madridu. Među povrijeđenima su građevinski radnici, jedan je hospitalizovan zbog preloma noge.

"Radnici su nam rekli da su im kolege nestale. Još ne znamo da li su radili unutar zgrade u trenutku urušavanja. Moguće je da su jedan ili dvojica u tom trenutku bili negdje drugdje", saopštila je portparolka hitne službe Beatriz Martin.

(MONDO)

