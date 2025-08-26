Detalji požara u Vlasenici: Gorjelo osam stanova, upućen tim deminera

Požar u Vlasenici koji je zahvatio dvije zgrade pod istim krovom stavljen je pod kontrolu, a vatrena stihija zahvatila je osam stanova u potkrovlju, potvrdio je za “Nezavisne novine” Saša Ilić, zamjenik komandira Vatrogasno-spasilačke jedinice grada Zvornik.

Izvor: Radiša Kandić/Facebook

“Mi smo pozvani iz Zvornika, Milića, Han Pijeska, Bratunca, a tu su se zatekli i kolege iz Vlasenice. Došlo je do zapaljenja krovne konstrukcije kompletnog krova dvije zgrade. Požar je stavljen pod kontrolu, vatre više nema, a kad smo ugasili vatru na krovu, onda smo krenuli u unutrašnjost i sada dogašavamo sve. Pretpostavljam da ćemo ostati dva-tri sata dok potpuno ne saniramo požar i nakon toga očekujemo da uđe protivpožarni inspektor”, rekao je Ilić.

Kako kaže, osam stanova u potkrovlju je bilo zahvaćeno požarom, ali nisu svi izgorjeli.

“Dim je ušao u te stanove, biće potrebno renoviranje, i naravno sanacija kompletnog krova u obje zgrade”, pojasnio je Ilić.

Dodaje da je u jednom od stanova nešto pucalo, ali ističe da se još uvijek ne može ustanoviti šta je u pitanju.

“Da li su to bila minsko-eksplozivna sredstva ili plinska boca, to će se tek znati. Ovdje stanovi većinom imaju plinske boce. I krovna konstrukcija je od salonita, a pri visokoj temperaturi i on puca. To će se tek utvrditi, mi nismo nadležni za to”, istakao je on.

Kako je kazao Boris Trninić, v.d. direktora Republičke uprave civilne zaštite, tim deminera upućen je u Vlasenicu nakon požara u kojem je došlo i do eksplozije, kako bi provjerili stanje u zgradi.

“Naš tim iz Doboja upućen je u Vlasenicu na poziv načelnika opštine kako bi provjerili stanje. Desila se eksplozija, ali ne znamo šta je njen uzrok, da li je plinska boca ili neka eksplozivna naprava. Kada se ugasi požar izlazimo na teren i provjerićemo cijelu zgradu”, rekao je Trninić za RTRS.

(MONDO/Nezavisne/RTRS)