Fond solidarnosti odobrio 150.000 KM pomoći za stanare zgrade zahvaćene požarom u Vlasenici

Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je danas, na telefonskoj sjednici, isplatu 150.000 KM direktne podrške Vlasenici za pomoć licima čiji su stanovi izgorjeli u požaru, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Isplata sredstava vršiće se na osnovu pojedinačnog rješenja koje će donijeti ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, dodaje se u saopštenju.

Vlasenica se obratila Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske sa zahtjevom za odobravanje sredstava iz Fonda solidarnosti budući da je juče ujutro u naselju Panorama u Ulici Vuka Karadžića u Vlasenici izbio požar u stambenoj zgradi koja ima 37 stanova, podsjeća se u saopštenju.

Požar je izbio u krovnim prostorijama objekta, potkrovlju i na najvišim spratovima.

Brzom i koordinisanom intervencijom svih nadležnih službi stanari su blagovremeno evakuisani, čime su spriječene ljudske žrtve, ali je materijalna šteta ogromna.

U potpunosti je uništeno 10 stanova i izgorio je krov zgrade.

