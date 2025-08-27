logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fond solidarnosti odobrio 150.000 KM pomoći za stanare zgrade zahvaćene požarom u Vlasenici

Fond solidarnosti odobrio 150.000 KM pomoći za stanare zgrade zahvaćene požarom u Vlasenici

Autor Nikolina Damjanić
0

Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je danas, na telefonskoj sjednici, isplatu 150.000 KM direktne podrške Vlasenici za pomoć licima čiji su stanovi izgorjeli u požaru, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Fond solidarnosti RS odobrio 150000 km pomoći za vlasenicu Izvor: BN

Isplata sredstava vršiće se na osnovu pojedinačnog rješenja koje će donijeti ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, dodaje se u saopštenju.

Vlasenica se obratila Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske sa zahtjevom za odobravanje sredstava iz Fonda solidarnosti budući da je juče ujutro u naselju Panorama u Ulici Vuka Karadžića u Vlasenici izbio požar u stambenoj zgradi koja ima 37 stanova, podsjeća se u saopštenju.

Požar je izbio u krovnim prostorijama objekta, potkrovlju i na najvišim spratovima.

Brzom i koordinisanom intervencijom svih nadležnih službi stanari su blagovremeno evakuisani, čime su spriječene ljudske žrtve, ali je materijalna šteta ogromna.

U potpunosti je uništeno 10 stanova i izgorio je krov zgrade.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlasenica zgrada pomoć

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ