Epilog velikog požara u Vlasenici: Vatra progutala šest stanova, nema povrijeđenih

Policijskoj stanici Vlasenica juče je, oko 9 časova, prijavljen požar u stambenoj zgradi u ulici Vuka Karadžića, koji je u potpunosti uništio šest stanova i krovnu konstrukciju.

Izvor: BN

U požaru, koji je lokalizovan tek oko 15 časova, nije bilo povrijeđenih, saopštila je Policijska uprava Zvornik.

Policijski službenici i pripadnici više teritorijalnih vatrogasnih jedinica odmah su izašli na lice mjesta, gdje su se više sati borili sa vatrenom stihijom. Osim šest potpuno uništenih stambenih jedinica, materijalna šteta je nastupila i u drugim stanovima.

Istraga je u toku, a policija je osiguravala mjesto događaja do stvaranja uslova za obavljanje uviđaja. O svemu je obaviješten i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, Područna kancelarija Vlasenica, koji je naložio preduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se utvrdio uzrok požara.

(Mondo)