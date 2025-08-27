logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Epilog velikog požara u Vlasenici: Vatra progutala šest stanova, nema povrijeđenih

Epilog velikog požara u Vlasenici: Vatra progutala šest stanova, nema povrijeđenih

Autor Dušan Volaš
0

Policijskoj stanici Vlasenica juče je, oko 9 časova, prijavljen požar u stambenoj zgradi u ulici Vuka Karadžića, koji je u potpunosti uništio šest stanova i krovnu konstrukciju.

Izgorjelo šest stanova u Vlasenici Izvor: BN

U požaru, koji je lokalizovan tek oko 15 časova, nije bilo povrijeđenih, saopštila je Policijska uprava Zvornik.

Policijski službenici i pripadnici više teritorijalnih vatrogasnih jedinica odmah su izašli na lice mjesta, gdje su se više sati borili sa vatrenom stihijom. Osim šest potpuno uništenih stambenih jedinica, materijalna šteta je nastupila i u drugim stanovima.

Istraga je u toku, a policija je osiguravala mjesto događaja do stvaranja uslova za obavljanje uviđaja. O svemu je obaviješten i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, Područna kancelarija Vlasenica, koji je naložio preduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se utvrdio uzrok požara.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlasenica požar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ