Nije bilo povrijeđenih: Voz udario u namjerno postavljenu stijenu na šinama

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Putnički voz koji se kretao ka Ljubljani naletio je na veliku stijenu namjerno postavljenu na šinu, usljed čega je nastala znatna materijalna šteta na potpuno novom vozu, ali niko od 30 putnika nije povrijeđen.

Policija istražuje ovaj slučaj koji se dogodio sinoć nešto poslije 20.00 časova, naveli su iz "Slovenačkih željeznica" i podsjetili da je ovo drugi slučaj ugrožavanja saobraćaja u posljednjih nekoliko dana.

Incident se dogodio na dijelu pruge od Rakovnika prema Ljubljani, gdje je namjerno postavljena velika stijena. Putnici su evakuisani i putovanje nastavili autobusom.

U sudaru je nastala velika materijalna šteta na potpuno novom vozu "Štadler", a željeznički saobraćaj je bio u prekidu zbog uviđaja.

Iz Policijske uprave Ljubljana naveli su da je obavljen uviđaj i nastavljaju sa prikupljanjem informacije o svim okolnostima, uključujući i sumnju na krivično djelo ugrožavanja bezbjednosti javnog saobraćaja, a o svemu će biti obaviješteno nadloežno tužilaštvo.

Iz "Slovenačkih željeznica" su podsjetili na slučaj kada su nepoznata lica 29. septembra na željezničkoj stanici Bled jezero namjerno oštetile signalno-bezbjednosne uređaje, što je gotovo dovelo do sudara vozova, prenijeli su slovenački mediji.

(Srna)