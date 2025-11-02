Petoro stradalih u Alpama: Otac i ćerka bili među žrtvama lavine u Italiji

Tijela oca i njegove sedamnaestogodišnje kćerke, koji su među petoro njemačkih planinara stradalih u lavini u italijanskim Alpama, danas su pronađena, saopštile su lokalne vlasti.

Tijela dva muškarca i jedne žene pronađena su juče, a još dvije žrtve, otac i njegova sedamnaestogodišnja kćerka, danas. Dva planinara iz ovih grupa nisu povrijeđena.

Planinari su juče krenuli prema vrhu Vertana u planinskom vijencu Ortler, blizu sela Solda. Lavina ih je zahvatila dok su se penjali.

Snijeg i led su odnijeli članove dva odvojena tima za penjanje.

Planinski vijenac Ortler, dio italijanskih Alpa blizu švajcarske granice, popularna je destinacija za iskusne planinare i penjače.