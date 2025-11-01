logo
Poginuli skijaši iz Njemačke, dvije osobe nestale: Lavina poharala stazu u Italiji, podignuti helikopteri za potragu

Poginuli skijaši iz Njemačke, dvije osobe nestale: Lavina poharala stazu u Italiji, podignuti helikopteri za potragu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Trojica njemačkih skijaša poginula su u subotu u lavini blizu vrha Vertana u Južnom Tirolu u Italiji, a dvije osobe su nestale i za njima tragaju i helikopteri, ali su uslovi otežani zbog smanjene vidljivost i snijega.

shutterstock_1164653764.jpg Izvor: Shutterstock

Lavina se dogodila danas oko 16.00 časova u području Ortlerskih Alpi, a zahvatila je dva odvojena planinarska tima.

U prvom timu bila su trojica alpinista, koji su potpuno zatprani i svi su stradali, javili su italijanski mediji.

U drugoj grupi bila su četiri lica, od kojih su dva uspjela da izbjegnu lavinu, a za preostala dva se traga.

Za nestalima tragaju pripadnici gorske službe spasavanja iz mjesta Solda, uz pomoć obližnjih jedinica, helikopterske službe i vatrogasaca.

Potraga se nastavlja i večeras, uz podršku dronova i helikoptera koji pretražuju područje lavine.

Vlasti zasad nisu objavile identitete poginulih ni nestalih alpinista, ali potvrđeno je da svi dolaze iz NJemačke.

