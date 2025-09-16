Mateo preminuo dan pred 26. rođendan: Nova tragedija potresla Italiju, nije mu bilo spasa

Italijanski skijaš Mateo Francozo preminuo od posljedica pada na stazi tokom priprema.
Tragične vijesti stižu iz svijeta sporta. Italijanski skijaš Mateo Francozo preminuo je nakon što je doživio nesreću na pripremama u Čileu. Imao je samo 25 godina i životnu bitku je izgubio dan pred svoj rođendan. Mladi sportista je u subotu zadobio teške povrede glave, ijlečen je u bolnici u Santijagu, ali nažalost nije izdržao.
Kako prenose mediji, Italijan je probio dva sloja zaštitne ograde na stazi u La Parvi, nakon čega je helikopterom prevezen u bolnicu. Sve je potvrdio Savez, a na tragičnu vest su reagovali poznati skijaši poput Lindzi Von, Mikaele Šifrin, Feliksa Nejrojtera.
Francozo je 2021. godine pobijedio u trci superveleslaloma na drugorazrednoj stazi Evropa kupa, nakon što je 2020. godine završio četvrti u spustu na Svjetskom juniorskom prvenstvu. Njegov najbolji rezultat u Svjetskom kupu bilo je 28. mesto u superveleslalomu 2023. godine.
Franzoso je drugi elitni italijanski skijaš koji je preminuo u manje od godinu dana, nakon Matilde Lorenci koja je poginula prošle godine.
"Ovo je tragedija za njegovu porodicu i za naš sport. Apsolutno je neophodno učiniti sve što je moguće kako se ovakve nesreće više ne bi dešavale", rekao je predsjednik Federacije Flavio Roda.