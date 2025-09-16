logo
Mateo preminuo dan pred 26. rođendan: Nova tragedija potresla Italiju, nije mu bilo spasa

Italijanski skijaš Mateo Francozo preminuo od posljedica pada na stazi tokom priprema.

Italijanski skijaš Mateo Francozo preminuo poslije nesreće Izvor: mattefranz/Instagram/Printscreen

Tragične vijesti stižu iz svijeta sporta. Italijanski skijaš Mateo Francozo preminuo je nakon što je doživio nesreću na pripremama u Čileu. Imao je samo 25 godina i životnu bitku je izgubio dan pred svoj rođendan. Mladi sportista je u subotu zadobio teške povrede glave, ijlečen je u bolnici u Santijagu, ali nažalost nije izdržao.

Kako prenose mediji, Italijan je probio dva sloja zaštitne ograde na stazi u La Parvi, nakon čega je helikopterom prevezen u bolnicu. Sve je potvrdio Savez, a na tragičnu vest su reagovali poznati skijaši poput Lindzi Von, Mikaele Šifrin, Feliksa Nejrojtera.

Francozo je 2021. godine pobijedio u trci superveleslaloma na drugorazrednoj stazi Evropa kupa, nakon što je 2020. godine završio četvrti u spustu na Svjetskom juniorskom prvenstvu. Njegov najbolji rezultat u Svjetskom kupu bilo je 28. mesto u superveleslalomu 2023. godine.

Franzoso je drugi elitni italijanski skijaš koji je preminuo u manje od godinu dana, nakon Matilde Lorenci koja je poginula prošle godine.

"Ovo je tragedija za njegovu porodicu i za naš sport. Apsolutno je neophodno učiniti sve što je moguće kako se ovakve nesreće više ne bi dešavale", rekao je predsjednik Federacije Flavio Roda.

