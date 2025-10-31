logo
Planiran teroristički napad za Noć vještica: Reagovao FBI, više osoba uhapšeno (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

FBI je spriječio potencijalni teroristički napad u Mičigenu planiran za Vikend Noći vještica, više osoba je uhapšeno.

Planiran teroristički napad za Noć vještica u SAD Izvor: youtube/screenshot/WGN News

Direktor FBI-ja, Kaš Patel, izjavio je da je FBI u petak ujutru spriječio "potencijalni teroristički napad" koji je navodno bio planiran za Vikend Noći veštica u Mičigenu.

U objavi na društvenim mrežama, Patel je naveo da je uhapšeno više osoba.

Portparol FBI kancelarije u Detroitu rekao je za CBS News da su agenti FBI-ja u petak obavljali "zakonske aktivnosti" u gradovima Dírborn i Inkster. Nisu dali dodatne informacije o istrazi, ali su naglasili da "trenutno ne postoji pretnja po javnu bezbjednost".

"Zahvaljujući muškarcima i ženama iz FBI-ja i svih redovnih službi koji danonoćno stoje na straži i ostvaruju našu misiju odbrane domovine", napisao je Patel.

Policija u Dirbornu je na Facebook-u objavila da je upoznata sa operacijama FBI-ja u gradu u petak ujutru.

"Želimo da uvjerimo naše stanovnike da u ovom trenutku ne postoji prijetnja po zajednicu", navodi se u objavi policije.

Dírborn se graniči sa Detrojtom, oko 11 kilometara zapadno od centra grada. Inkster je predgrađe koje se nalazi oko 19 kilometara zapadno od centra Detrojta. 

Još iz INFO

