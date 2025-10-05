"Uživao sam da te uništavam stotinu puta": Bivša djevojka teroriste iz Mančestera otkrila stravične detalje veze

Bivša djevojka Džihad al Šami-a, otrkila monstruozne detalje njihove veze i na šta je sve prisiljavao.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Bivša partnerka muškarca odgovornog za nedavni teroristički napad na sinagogu u Mančesteru progovorila je o njihovoj uznemirujućoj vezi, otkrivši da ju je zlostavljao i pokušavao radikalizovati. U napadu koji se dogodio prije tri dana poginule su dvije osobe, a tri su povrijeđene.

Podsjetimo, 35-godišnji Džihad al Šami, britanski državljanin sirijskog porijekla, automobilom se zaletio na vjernike ispred sinagoge. Nakon toga je izašao iz vozila i nožem napao prisutne. Policija ga je usmrtila na mjestu događaja. Žrtve napada su Adrian Dolbi (53) i Melvin Kravic (66), iako je jednog od njih greškom upucala policija.

Žena, koja je u međuvremenu napustila Britaniju, za Manchester Evening News ispričala je kako je s Al Šamijem bila u vezi s povremenim prekidima nakon što su se upoznali putem aplikacije za upoznavanje za muslimane. Optužila ga je da je bio nasilan i sklon kontroli i da ju je prisiljavao da gleda "ekstremne videozapise".

"Tjerao me je da gledam ekstremne stvari"

"Govorio je: 'Želim da budeš posvećena cilju', i sjedio bi tamo i tjerao me da gledam ekstremne videozapise za koje nisam imala interesa. Ja sam muslimanka i naravno da volim da učim o tome. Ali ovo su bile stvari s kojima se ne slažem i nisam tako vaspitana", ispričala je, i dodala kako joj je neprestano govorio da su je pogrešno vaspitavali.

"Uvijek je to govorio. U osnovi je pokušavao da me natjera da mislim isto što i on", rekla je. Posebno ju je, kaže, užasnula njegova izjava da želi da se pridruži ISIS-u.

"Nadala sam se da nije bio ozbiljan", rekla je. U trenutku napada na sinagogu Džihad se branio sa slobode nakon uplate kaucije zbog optužbi za silovanje druge djevojke, prenosi Index.

"Ne mogu da vjerujem da sam tako dugo ostala s njim"

Nakon što je njegova bivša djevojka prekinula vezu i blokirala ga, nastavio je da joj šalje poruke, koristeći se čak i bankovnom aplikacijom kako bi stupio u kontakt s njom.

"Imali smo dobrih godinu dana. Uživao sam da te uništavam stotinu puta u tvom najboljem periodu", napisao joj je.

"Tako si djetinjasta. Odblokiraj me i daj mi svoj snap, kao što sam tražio", stoji u drugoj poruci koju joj je poslao. Žena je izjavila kako ne može da vjeruje da je toliko dugo ostala u takvoj vezi, opisujući njegovo ponašanje čudnim.

Al Šami se automobilom zaletio u vrata sinagoge na Jom Kipur, najsvetiji dan u judaizmu, a zatim je počeo da napada ljude nožem. Obezbjeđenje i okupljeni vjernici spriječili su ga da uđe u zgradu. Policija ga je usmrtila nekoliko minuta kasnije, strahujući da nosi eksplozivnu napravu. U bolnici se i dalje nalaze tri osobe u teškom stanju.