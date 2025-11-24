logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo član legendarne grupe ABBA: Veliki gubitak za muzičku scenu

Preminuo član legendarne grupe ABBA: Veliki gubitak za muzičku scenu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Ovaj višestruko talentovani instrumentalista svirao je saksofon, klarinet i flautu.

Preminuo član grupe ABBA Jan Kling Izvor: YouTube/ Eurovision Song Contest /printscreen

Član legendarnog sastava ABBA, Jan Kling (85), preminuo je, potvrdio je njegov sin Matijas Kling za švedski list Aftonbladet.

Kling je bio izuzetno cijenjen muzičar, poznat po tome što je svirao saksofon i flautu na albumima "Super Trouper" i "The Visitors", koji se smatraju ključnim izdanjima u karijeri grupe ABBA.

Ovaj višestruko talentovani instrumentalista svirao je saksofon, klarinet i flautu, a posebno je upamćen po legendarnom uvodu na flauti u pjesmi "Fernando" iz 1976. godine, jednoj od najprepoznatljivijih numera švedskog sastava.

Tokom bogate karijere, Jan Kling je sarađivao i sa mnogim drugim poznatim umjetnicima, među kojima su Bjorn Skifs, Džeri Vilijams, Ted Gerdestad i Monika Zeterlund, ostavivši dubok trag u skandinavskoj muzici.

Možda će vas zanimati

Tagovi

muzičari in memoriam

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA