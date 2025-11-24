Muzičar se oglasio na instagramu: Obožavateljka iščupala 4 dreda Leniju Kravicu

Tokom nastupa u sklopu turneje Blue Electric Light, jedna pretjerano euforična obožavateljka uspjela je da – iščupa četiri dredа sa glave muzičaru Leniju Kravicu.

Izvor: Rene Dyhr/Shutterstock

Leni Kravic doživio je neprijatan i prilično šokantan trenutak na svom posljednjem koncertu u Brizbejnu u Australiji. Tokom nastupa u sklopu turneje Blue Electric Light, u petak 21. novembra, jedna pretjerano euforična obožavateljka uspjela je da mu – iščupa četiri dredа sa glave!

O incidentu je 61-godišnji muzičar progovorio u videu na Instagramu, još uvijek vidno iznenađen onim što se dogodilo.

"Znaš li koliko jako moraš da povučeš?"

"Brizbejn, to je bilo ludo. Zaista ludo", rekao je Kravic u videu koji je objavio nakon koncerta. "Kad sam izašao da izvedem Let Love Rule, jedna veoma, veoma uzbuđena mlada dama iščupala mi je četiri dreda sa zadnje strane glave."

Istakao je koliko je taj potez morao biti snažan: "Znaš li koliko moraš da povučeš da bi mi ih stvarno iščupala? Joj, dušo..."

(Mondo.rs)