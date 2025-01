Kuća poznatog pjevača čiji stil obožavamo je pravo remek-djelo: Od poda do plafona odiše bogatstvom i stilom

Autentičan izgled svojih modnih kombinacija Leni Kravic prenio je i u jedan od svojih domova

Iako su domovi poznatih ličnosti često izvan našeg dosega, mogu nam pružiti izuzetnu inspiraciju za preuređenje. Pristup dizajniranju interijera sličan je onom što biste trebali primijeniti u svom domu – prostor treba da odražava ličnost i ukus osobe koja u njemu boravi. Leni Kravic, legenda rok muzike, mnogima je modni uzor, ali njegov stan u Parizu je pravi primjer šik ekstravagancije koja ujedno zrači opuštenošću.

Leni Kravic je prepoznatljiv po kombinovanju različitih stilova u muzici, uključujući rock, soul, funk, R&B i reggae, stvarajući zvuk koji povezuje retro i moderno. Njegova muzika evocira duh 60-ih i 70-ih godina, ali sa sopstvenom svježinom. Hitovi poput „Are You Gonna Go My Way“ i „Fly Away“ postali su kultni, dok su njegovi talenti kao multiinstrumentalista omogućili kontrolu nad muzičkom produkcijom. Kravic je osvojio četiri uzastopne Gremi nagrade za najboljeg muškog rock izvođača, što potvrđuje njegovu trajnu prisutnost i uticaj na sceni.

Njegov modni stil obuhvata eklektičan miks „rock boem“ estetike. Kravic često nosi kožne jakne, krzno i bogat nakit, s prepoznatljivim detaljima poput velikih šalova i naočara. Njegov stil je spoj luksuza i opuštenosti, a često prkosi modnim normama. Kao i u muzici, Kravicov modni izraz odražava slobodu i individualnost, kombinujući vintage elemente sa modernim izrazom. Autentičan izgled svojih modnih kombinacija prenio je i u jedan od svojih domova – parišku Vilu Roxie.

Grandiozne prostorije preplavljene su umjetninama, memorabilijama i dizajnerskim detaljima i namještajem. Jednim od dnevnih boravaka dominiraju Togo sofe, a u ostatku prostora mogu se vidjeti slike Endija Varhola, komode Pola Evansa i komadi Gabriela Krespija, Ado Šalea, Karla Springera, Džoa Kolomba.

Na vrhu stubišta nalazi se „Čudovište“, jedno od najnagrađivanijih djela kultnog američkog dizajnera, Pola Evansa. Poznato je da su u kući izložene čizme koje je nosio Džejms Braun, rukopisi Džimija Hendriksa i Džona Lenona, kao i jedna od teksas košulja Boba Marlija. Sve u Kravicovoj pariškoj vili jasno ukazuje na njegov stil i estetiku koju njeguje već godinama. Zbog toga, bez obzira na luksuz i ekstravaganciju koju prostor posjeduje, sve i dalje izgleda autentično i životno.

