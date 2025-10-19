Preminuo muzičar Sem Rivers: Čuveni hit svi znate, uzrok smrti misterija

Sem Rivers ostavio je veliki trag na svjetskoj muzičkog sceni.

Sem Rivers, basista i osnivač benda Limp Bizkit, preminuo je u subotu, objavio je bend na društvenim mrežama. Uzrok smrti nije naveden, iako je imao istoriju bolesti jetre povezane sa alkoholom. Imao je 48 godina.

"Danas smo izgubili našeg brata. Našeg saborca. Naš otkucaj srca“, napisao je bend. „Sem Rivers nije bio samo naš basista — bio je čista magija. Puls ispod svake pjesme, mir u haosu, duša u zvuku."

Ko je bio Sem Rivers?

Rođen u Džeksonvilu, Florida, 1977. godine, Sem Rivers je počeo da svira muziku u srednjoj školi, počevši od tube jer je njegov prijatelj, budući bubnjar Limp Bizkita Džon Oto, svirao džez bubnjeve. Iako se za Riversa i Ota često govori da su rođaci, njih dvojica su prvobitno mislili da su u srodstvu, ali se ispostavilo da nisu.

Sem Rivers se kasnije prebacio na bas i gitaru, i sprijateljio se sa budućim pjevačem/reperom Limp Bizkita Fredom Durstom. Njih dvojica su osnovali kratkotrajan bend pod nazivom Malachi Sage, ali su se ubrzo pregrupirali sa Džonom Otom kako bi 1994. godine osnovali Limp Bizkit, ujedinivši se sa luckastim gitaristom Vesom Borlandom (koji bi napuštao i ponovo se pridruživao bendu nekoliko puta), a kasnije i sa bivšim članom House of Pain Di-džejem Litlom.

Bend je bio usklađen sa brzorastućim „nu-metal“ pokretom i, nakon nastupa u Los Anđelesu kao predgrupa Kornu, potpisali su ugovor sa Flip Records, čiji je osnivač, Džordan Šur, kasnije sklopio ugovor o distribuciji sa Interscope-om za debi album benda.

Limp Bizkit - Rollin' (Air Raid Vehicle) Izvor: YouTube

Taj album, „Three Dollar Bill Y’all“, objavljen je 1997. godine, a bend je intenzivno turneje sa Deftones, Helmet, i na Warped turu. Brzo rastući uspjeh kulminirao je njihovim sljedećim albumom iz 1999. godine, „Significant Other“, vođenim singlom „Nookie“ i poluozbiljnim metal obradom hita Džordža Majkla „Faith“.

