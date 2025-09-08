logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Umro osnivač benda "Supertramp": Izgubio bitku sa bolešću, fanovi mu odaju posljednju počast

Umro osnivač benda "Supertramp": Izgubio bitku sa bolešću, fanovi mu odaju posljednju počast

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Rik Dejvis, pjevač, tekstopisac i klavijaturista, jedan od osnivača britanskog rok benda "Supertramp", preminuo je u 81. godini nakon duge borbe sa rakom.

Umro Rik Dejvis pjevač benda supertramp Izvor: Youtube printscreen / Supertramp Official

Rik Dejvis, pjevač, tekstopisac i klavijaturista, jedan od osnivača britanskog rok benda "Supertramp", preminuo je u 81. godini nakon duge borbe sa rakom.

Umro je u petak, 5. septembra, u svom domu na Long Ajlendu, u Njujorku. Vijest o smrti objavio je bend saopštenjem:

"Supertramp Partnership sa velikom tugom objavljuje vijest o smrti osnivača Supertrampa, Rika Dejvisa, nakon duge bolesti. Rik je preminuo u svom domu na Long Ajlendu 5. septembra. Imali smo privilegiju da ga poznajemo i sviramo s njim više od pedeset godina.
Upućujemo iskreno saučešće Su Dejvis".

Rik Dejvis je rođen u Svindonu, Engleska, 1944. godine, i rano je otkrio ljubav prema muzici - prvo kao bubnjar, a zatim kao klavijaturista.

Jedan od njegovih prvih bendova, Rick’s Blues, uključivao je i budućeg pjevača hita "Alone Again, Naturally", Gilberta O' Salivana, koji je kasnije Dejvisa opisao kao svog mentora.

Godine 1970, Dejvis je zajedno sa Rožerom Hodžsonom osnovao bend "Supertramp", kom su se kasnije pridružili Dagi Tomson, Bob Zibenberg i Džon Helivel, prenosi The Sun.

Pogledajte fotografije muzičara:

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

in memoriam muzičari

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA