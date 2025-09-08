Umro osnivač benda "Supertramp": Izgubio bitku sa bolešću, fanovi mu odaju posljednju počast

Rik Dejvis, pjevač, tekstopisac i klavijaturista, jedan od osnivača britanskog rok benda "Supertramp", preminuo je u 81. godini nakon duge borbe sa rakom.

Izvor: Youtube printscreen / Supertramp Official

Rik Dejvis, pjevač, tekstopisac i klavijaturista, jedan od osnivača britanskog rok benda "Supertramp", preminuo je u 81. godini nakon duge borbe sa rakom.

Umro je u petak, 5. septembra, u svom domu na Long Ajlendu, u Njujorku. Vijest o smrti objavio je bend saopštenjem:

"Supertramp Partnership sa velikom tugom objavljuje vijest o smrti osnivača Supertrampa, Rika Dejvisa, nakon duge bolesti. Rik je preminuo u svom domu na Long Ajlendu 5. septembra. Imali smo privilegiju da ga poznajemo i sviramo s njim više od pedeset godina.

Upućujemo iskreno saučešće Su Dejvis".

Rik Dejvis je rođen u Svindonu, Engleska, 1944. godine, i rano je otkrio ljubav prema muzici - prvo kao bubnjar, a zatim kao klavijaturista.

Jedan od njegovih prvih bendova, Rick’s Blues, uključivao je i budućeg pjevača hita "Alone Again, Naturally", Gilberta O' Salivana, koji je kasnije Dejvisa opisao kao svog mentora.

Godine 1970, Dejvis je zajedno sa Rožerom Hodžsonom osnovao bend "Supertramp", kom su se kasnije pridružili Dagi Tomson, Bob Zibenberg i Džon Helivel, prenosi The Sun.

Pogledajte fotografije muzičara:

