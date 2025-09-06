logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džarmušov "Otac, majka, sestra, brat" osvojio "Zlatnog lava"

Džarmušov "Otac, majka, sestra, brat" osvojio "Zlatnog lava"

Autor Dušan Volaš
0

NJežna komedija američkog nezavisnog režisera DŽima DŽarmuša o porodicama i starenju "Otac, majka, sestra, brat" osvojila je prestižnu nagradu "Zlatni lav" na Filmskom festivalu u Veneciji.

shutterstock_1214342527.jpg Izvor: Shutterstock

Podijeljen na poglavlja smještena u NJu DŽerziju, Dablinu i Parizu, film prikazuje glumačku ekipu među kojima su Tom Vejts, Adam Drajver, Majim Bjalik, Šarlot Rempling, Kejt Blančet, Viki Krips, Indija Mur i Luka Sabat.

Svaki dio filma prikazuje porodične susrete gdje se ne dešava mnogo, ali mali gestovi i tišina skiciraju generacijsku nelagodnost koja može da pogodi porodice.

"Hvala vam što cijenite naš tihi film", rekao je DŽarmuš, koji je glavni oslonac američke nezavisne kinematografije.

On je stekao ugled u svijetu filma tokom osamdesetih neobičnim, niskobudžetnim djelima kao što su "Čudnije od raja" i "Pod rukom zakona".

"Srebrni lav" pripao je filmu "Glas Hind Radžab" tuniske režiserke Kauter Ben Hanije. Ona je publici predstavila potresnu dramu zasnovanu na istinitom životu o ubistvu petogodišnje palestinske djevojčice tokom izraelske invazije na Pojas Gaze.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

festival Venecija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA