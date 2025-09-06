Džarmušov "Otac, majka, sestra, brat" osvojio "Zlatnog lava"

NJežna komedija američkog nezavisnog režisera DŽima DŽarmuša o porodicama i starenju "Otac, majka, sestra, brat" osvojila je prestižnu nagradu "Zlatni lav" na Filmskom festivalu u Veneciji.

Podijeljen na poglavlja smještena u NJu DŽerziju, Dablinu i Parizu, film prikazuje glumačku ekipu među kojima su Tom Vejts, Adam Drajver, Majim Bjalik, Šarlot Rempling, Kejt Blančet, Viki Krips, Indija Mur i Luka Sabat.

Svaki dio filma prikazuje porodične susrete gdje se ne dešava mnogo, ali mali gestovi i tišina skiciraju generacijsku nelagodnost koja može da pogodi porodice.

"Hvala vam što cijenite naš tihi film", rekao je DŽarmuš, koji je glavni oslonac američke nezavisne kinematografije.

On je stekao ugled u svijetu filma tokom osamdesetih neobičnim, niskobudžetnim djelima kao što su "Čudnije od raja" i "Pod rukom zakona".

"Srebrni lav" pripao je filmu "Glas Hind Radžab" tuniske režiserke Kauter Ben Hanije. Ona je publici predstavila potresnu dramu zasnovanu na istinitom životu o ubistvu petogodišnje palestinske djevojčice tokom izraelske invazije na Pojas Gaze.

