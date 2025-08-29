"Otvoreno kažem da vjerujem u vanzemaljce": Emi Stoun u filmu uživo obrijali glavu

Glumica Ema Stoun izjavila je da vjeruje u vanzemaljce tokom promocije svog novog filma na Filmskom festivalu u Veneciji.

Mnogi svjetski A-listeri sjatili su se u Veneciju povodom tradicionalnog filmskog festivala, 82. po redu.

Na konferenciji za medije povodom filma "Bugonija", oskarovka Ema Stoun je rekla novinarima da je "prilično narcisoidno misliti" da su ljudi "zaista sami ovdje napolju", prenosi People.

"Otvoreno kažem - vjerujem u vanzemaljce"

Glumica (36) bez zadrške je podijelila svoje uvjerenje: "Da, otvoreno kažem: vjerujem u vanzemaljce", izjavila je.

U jednom trenutku našalila se sa prisutnim novinarima upitavši ih: "Kako znate da ja nisam vanzemaljac?"

Dodala je i da vjeruje kako "postoji komplikovaniji aspekt tog odgovora, koji je vjerovatno duži od bilo čega što bi iko želio da sluša sada na pres-konferenciji za film."

Ema Stoun se takođe osvrnula na percepciju javnosti i osjećaj otuđenosti: "Svi se nekako suočavamo s tim danas. Mnogo je samorefleksije za svakoga, društvene mreže ili način na koji vas svijet vidi izvan vas samih", rekla je.

"Svi možemo da se poistovijetimo s tim osjećajem da neko misli da vas poznaje... a vi kao da nemate mnogo kontrole nad tim ili, kako ja to zovem, avatarom izvan mene."

Ema je objasnila kako u svom umu razdvaja sebe kao osobu od svoje javne ličnosti:

"Postoji osoba koja dolazi ovdje, i postoji osoba kakva sam sa svim svojim prijateljima i porodicom. To jeste ista osoba, ali to je ono što radim da bih ostala prisebna - pretpostavljam."

Radnja filma "Bugonija"

Novi film, u režiji Jorgosa Lantimosa, prati dvojicu muškaraca opsjednutih teorijama zavjere, koji otimaju bogatu izvršnu direktorku, koju igra Ema Stoun, jer vjeruju da je ona vanzemaljac s namjerom da uništi Zemlju. Film je zasnovan na južnokorejskoj naučno-fantastičnoj crnoj komediji "Save the Green Planet!" iz 2003. godine.

Pogledajte trejler:

Već u januaru počele su spekulacije o filmu, kada se glumica na dodjeli Zlatnih globusa pojavila s piksi frizurom. Kasnije je potvrđeno da joj je glava obrijana uživo tokom snimanja jedne scene. Za Vog je izjavila da je to bilo "super iskustvo".

