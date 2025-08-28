Počeo filmski festival u Veneciji: Zlatni lav za životno djelo Verneru Hercogu

Svjetskom premijerom ostvarenja "La gracija" italijanskog reditelja Paola Sorentina otvoren je 82. Međunarodni filmski festival u Veneciji.

Tokom sinoćnje ceremonije američki reditelj Frensis Ford Kopola uručio je nagradu "Zlatni lav" za životno djelo njemačkom reditelju Verneru Hercogu, koji je zahvalio organizatorima Festivala za koji je rekao da je oduvijek bio njegov dom.

"Frensise, poznajemo se već pola vijeka i dalje me inspirišeš. Život je bio dobar prema meni. Oduvek sam pokušavao da budem dobar vojnik filma. Za to su potrebni istrajnost i osjećaj dužnosti", poručio je Hercog, čiji će novi dokumentarni film "Goust elefants" biti premijerno prikazan danas.

Ceremoniju otvaranja vodila je glumica i komičarka Emanuela Faneli koja je večeru započela čitanjem pisma predsjednika Italije Serđa Matarele u kojem je izrazio zahvalnost za poziv da učestvuje u video-skeču kojim je otvorena čuvena Mostra, ali ga je sa dozom humora odbio, prenosi "Republika".

"Priznajem da sam osjetio iskušenje da budem vaš partner u skeču, ali sam shvatio da i za statiranje treba talenat, a ja se plašim da ga nemam. Pogotovo ne u mojim godinama koje više nisu mladalačke", naveo je Matarela.

Matarela je poručio da je film sastavni i neizostavni dio italijanske kulture.

"Film izražava naš genije pred svijetom, prenosi lepotu, nadu i vrijednosti. Danas je njegovo prisustvo dragocjeno jer svijet pokazuje potrebu za kulturnom čvrstinom i ljudskom solidarnošću", poručio je Matarela.

Predsjednik ovogodišnjeg žirija, američki reditelj Aleksander Pejn pozvao je na iskreno i otvoreno gledanje filmova.

"Podstičem sebe i svoje kolege iz žirija da svaki film gledamo kao da ništa ne znamo o kinematografiji, a istovremeno kao da znamo sve. Da gledamo kao profesionalci, ali i kao deca koja prvi put gledaju film. Svaki film je čudo i sama činjenica da filmovi postoje je čudo", rekao je Pejn.

Na Filmskom festivalu u Veneciji koji traje do 7. septembra biće prikazano više od 70 filmova u zvaničnoj selekciji, a publiku i stručni žiri očekuju brojne premijere, poput "Frankenštajna" Giljerma del Tora, filma "Kuća dinamita" Ketrin Bigelou, naučno-fantastičnog filma "Bugonija" Jorgosa Lantimosa, filma "Otac, majka, sestra, brat" Džima Džarmuša i filma Džej Keli Noe Baumbaha.

Crveni tepih preplavio je i veliki broj holivudskih zvijezda poput američkog glumca Džordža Klunija koji je sa suprugom Amal stigao u Veneciju vodenim putem. Među ostalim poznatim imenima su Džulija Roberts, Ema Stoun, Dvejn Džonson, Adam Sendler, Lora Der, Džad Lou, Kejt Blanšet, Leni i Hajdi Klum.

