logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Glumica (21) prvi put u javnosti sa usvojenom ćerkom: Zvijezda "Stranger Things" uživa u ulozi mlade mame

Glumica (21) prvi put u javnosti sa usvojenom ćerkom: Zvijezda "Stranger Things" uživa u ulozi mlade mame

Autor Jelena Sitarica
0

Mili Bobi Braun su uslikali paparaci samo dan nakon što je objavila da su ona i suprug Džejk Bondžovi usvojili dijete

Glumica Mili Bobi Braun sa usvojenom kćerkom Izvor: Instagram/MillieBobbyBrown

Mlada holivudska zvijezda Mili Bobi Braun, i sin čuvene rok legenda Džona Bondžovija, Džejk Bondžovi, iznenadili su javnost objavom da su usvojili djevojčicu.

Radosne vijesti podijelili su na svojim Instagram profilima uz riječi: "Ovog ljeta dočekali smo našu preslatku djevojčicu putem usvajanja. Presrećni smo što ulazimo u ovo prelijepo, novo poglavlje roditeljstva u miru i privatnosti", a potom su dodali, "i onda nas je postalo troje". 

Čestitke su se samo ređale, a mladi par uslikan je samo dan kasnije u opuštenoj šetnji sa nasljednicom. 

Od trenutka kada su se pojavile mreže, ljudi ne prestaju da komentarišu da "Mili uloga mame savršeno pristaje", a iako su se mnogi plašili da su premladi (glumica ima 21, njen suprug 23), stiče se utisak da su se ipak "uhodali" sa bebom.

Podsjetimo, Mili Bobi Braun i Džejk Bondžovi upoznali su se preko Instagrama 2021. godine. Prijateljstvo je ubrzo preraslo u romantičnu vezu, a svoju ljubav su javno potvrdili iste godine.

Par je prvi put zablistao zajedno na crvenom tepihu BAFTA dodjele u martu 2022. Nakon dvije godine veze, Džejk je u aprilu 2023. zaprosio Mili, a sljedeće godine, u maju 2024, vjenčali su se na tajnoj, intimnoj ceremoniji u krugu porodice.

Pogledajte još fotografija Mili sa suprugom Džejkom:

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA