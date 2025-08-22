Glumica (21) prvi put u javnosti sa usvojenom ćerkom: Zvijezda "Stranger Things" uživa u ulozi mlade mame

Mili Bobi Braun su uslikali paparaci samo dan nakon što je objavila da su ona i suprug Džejk Bondžovi usvojili dijete

Mlada holivudska zvijezda Mili Bobi Braun, i sin čuvene rok legenda Džona Bondžovija, Džejk Bondžovi, iznenadili su javnost objavom da su usvojili djevojčicu.

Radosne vijesti podijelili su na svojim Instagram profilima uz riječi: "Ovog ljeta dočekali smo našu preslatku djevojčicu putem usvajanja. Presrećni smo što ulazimo u ovo prelijepo, novo poglavlje roditeljstva u miru i privatnosti", a potom su dodali, "i onda nas je postalo troje".

Čestitke su se samo ređale, a mladi par uslikan je samo dan kasnije u opuštenoj šetnji sa nasljednicom.

Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi and their daughter were seen during a morning walk.pic.twitter.com/qgRLhUcKrH — (@metgalacrave)August 21, 2025

Od trenutka kada su se pojavile mreže, ljudi ne prestaju da komentarišu da "Mili uloga mame savršeno pristaje", a iako su se mnogi plašili da su premladi (glumica ima 21, njen suprug 23), stiče se utisak da su se ipak "uhodali" sa bebom.

Podsjetimo, Mili Bobi Braun i Džejk Bondžovi upoznali su se preko Instagrama 2021. godine. Prijateljstvo je ubrzo preraslo u romantičnu vezu, a svoju ljubav su javno potvrdili iste godine.

Par je prvi put zablistao zajedno na crvenom tepihu BAFTA dodjele u martu 2022. Nakon dvije godine veze, Džejk je u aprilu 2023. zaprosio Mili, a sljedeće godine, u maju 2024, vjenčali su se na tajnoj, intimnoj ceremoniji u krugu porodice.

Pogledajte još fotografija Mili sa suprugom Džejkom:

