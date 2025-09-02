Istorijska drama dobila najduži aplauz u Veneciji: Publika 15 minuta klicala ostvarenju

Glavna zvijezda filma "The Testament of Ann Lee", Amanda Sejfrid, bila je veoma emotivna nakon premijere i rasplakala se tokom dugih aplauza.

Izvor: Youtube printscreen / BollyFX

Nakon svjetske premijere filma "The Testament of Ann Lee" na Venecijanskom filmskom festivalu u ponedjeljak, 1. septembra, istorijska muzička drama u režiji Mone Fastvold dobila je čak 15 minuta aplauza. Ove ovacije su bile najduže na ovogodišnjem festivalu, nadmašivši prethodni rekord od 13 minuta koje je dobio film Frankenstein.

Glavna zvijezda filma, Amanda Sejfrid, bila je veoma emotivna nakon premijere i rasplakala se tokom dugih aplauza.

Pogledajte:

Amanda Seyfried cries as 'The Testament of Ann Lee' scores 15-minute Venice standing ovationhttps://t.co/CyUW8NC8vXpic.twitter.com/Uo1kBh348z — Variety (@Variety)September 1, 2025

O filmu

Prema sinopsisu festivala, "The Testament of Ann Lee" je istorijska drama inspirisana životom En Li, osnivačice radikalnog vjerskog pokreta Šejkersa koji je nastao krajem 18. vijeka.

Režiserka Mona Fastvold izjavila je: "Naš film je spekulativno prepričavanje života En Li, jedne od rijetkih ženskih vjerskih lidera 18. vijeka. Ona i njeni sljedbenici, poznati kao Šejkersi, bogoslužili su kroz ekstatičnu pjesmu i pokret."

Prije premijere, Sejfrid je na konferenciji za novinare govorila o ulozi: "Ovo mi je djelovalo kao prilika bez granica. Pratila sam Monu i bilo je dopušteno sve, jer postoji toliko slobode. Jedina opasnost je ne iskoristiti tu slobodu. Nikada se nisam na ovakav način oslobodila."

Pogledajte prve kadrove filma:

The testament of Ann Lee trejler Izvor: Youtube / BollyFX

Reakcije kritike

Prve reakcije kritičara uglavnom su pozitivne. Dejmon Vaiz iz Deadlinea opisao je film kao "čudan i neobično visceralni".

"En posjeduje optimizam, saosjećanje i život, što Fastvold otkriva kroz niz hipnotišućih muzičkih numera preuzetih iz pravih Šejkerskih svetih spisa. Takođe, Amanda Sejfrid briljira u glavnoj ulozi, pokazujući potpuno novu stranu sebe, ona stvara vrlo vjerodostojnog mesiju sa velikim prirodnim talentom", piše Vaiz.

Časopis Vogue ističe sličnosti između ovog filma i "The Brutalista", hit filma iz 2024. za koji je Mona pisala scenario. "Oba filma su predugačka, iako je En Li, začudo, skoro sat i po kraći od The Brutalista. Ipak, oba zahtjevaju da budu viđena i analizirana zbog svoje izuzetne vizuelnosti, visceralne snage i gotovo nepromišljene ambicije", navodi Vogue.

Gaj Lodž za Variety napisao je da je film pun poštovanja, izuzetno ubjedljiv i "potpuni plesni spektakl".

"Ovo je zaista čudan film, neuhvatljiv po tonu i značenju, koji koristi očigledne efekte i retoričke oblike ironije, a istovremeno se distancira od njih i traži od publike da saosjeća, pa čak i da se divi Lee, jer ona ne bi smjela da bude negativka", piše The Guardian.

Indiewire je takođe pohvalio strukturu filma, opisujući narativ kao "pažljivo izbalansiran između agonije i ekstaze". Časopis je dodao da sve drži na okupu "nepokolebljiva vjera koju Sejfrid pruža svojoj naslovnoj junakinji", piše Index.hr.

(MONDO)