Gal Gadot u strahu: Izraelska glumica otkazala učešće na festivalu u Veneciji

Spekulisalo se da je Gadot prisiljena da otkaže učešće, ali je otkriveno da je odluku donijela sama, zbog svoje bezbjednosti.
Izraelska glumica Gal Gadot ove godine neće prisustvovati Venecijanskom filmskom festivalu. Uoči otvaranja festivala vodila se rasprava da li bi Gadot trebalo da prisustvuje događajima u Veneciji, iako je ona zvijezda jednog od filmova koji će imati premijeru.
Naime, u Veneciji će premijeru imati film In "The Hand of Dante", u kojem glavne uloge igraju Gal Gadot, Džerard Batler, Al Paćino i druge velike zvijezde. Gadot i njen kolega iz filma, Džerard Batler, našli su se pod pritiskom zbog navodne podrške Izraelu.
Strahovalo se da bi prisustvo Gadot moglo dodatno pogoršati situaciju, s obzirom na planirane demonstracije protiv Izraela, koje će se sigurno održati tokom ovogodišnjeg Venecijanskog filmskog festivala.
Jake mjere bezbjednosti
Ove godine festival prati pojačana bezbjednost, a prisutan je veliki broj policajaca koji će nadzirati situaciju. Takođe, na ulazu će biti postavljeni skeneri za tijelo i vršiće se detaljna provjera torbi.
Udruženje Artists4Palestina zatražilo je od organizatora Venecijanskog bijenala da povuku pozive Gal Gadot i Džerardu Batleru, "zajedno sa svim umjetnicima i slavnim ličnostima koje javno i aktivno podržavaju genocid“, piše Dejli Mejl.
Potvrđeno da Gadot ne dolazi
Direktor Venecijanskog filmskog festivala, Alberto Barbera, potvrdio je ove nedjelje da glumica Gal Gadot neće doći u Veneciju. Ipak, čini se da je to bila lična odluka glumice, budući da je Barbera izjavio:
"Mi smo italijanska kulturna institucija, mjesto otvorenosti i rasprave koje nikoga ne cenzuriše. Zamoljeni smo da povučemo pozive umjetnicima, ali to nećemo učiniti. Ako oni žele da budu ovdje, biće ovdje", naveo je on i dodao:
"S druge strane, nikada nismo oklijevali da jasno izrazimo našu ogromnu tugu i patnju zbog onoga što se dešava u Gazi i Palestini. Smrt civila, a posebno djece koja su žrtve – oni su kolateralna šteta rata koji još niko nije uspio da okonča."
Reakcije političara
Izabela De Monte, članica Zastupničkog doma Parlamenta Italije, izjavila je da je 1.500 umjetnika potpisalo zahtjev za bojkot Gal Gadot i njenog filma.
"U očima onih koji protestuju, jedini zločin Gal Gadot je to što je Izraelka, ali Venecijanski festival zaslužuje poštovanje", rekla je De Monte.
