Ovacije trajale 13 minuta: Ludnica na premijeri, Frankeštajna više niko neće gledati istim očima (Video)

Autor mondo.ba
Sinoć je na festivalu u Veneciji održana premijera filma "Frankenštajn" reditelja Giljerma del Tora

Premijera filma Frankenštajn u Veneciji Izvor: Netflix

Sinoć je na Venecijanskom filmskom festivalu održana svetska premijera filma "Frankenštajn", ostvarenja Giljerma del Tora koje je nagrađeno ovacijama koje su trajale 13 minuta.

To je do sada jedan od najdužijih aplauzna na ovogodišnjem festivalu, a razlog za to je odluka Oskarom nagrađenog reditelja da klasik Meri Šeli ispriča iz nove perspektive.

Pogledajte trejler:

Frankenštajn - Giljermo del Toro
Izvor: Netflix

U njegovoj verziji čudovište nije prijetnja, već osetljivo biće koje traga za razumevanjem i prihvatanjem, dok je pravi monstrum zapravo njegov tvorac Frankenštajn, kojeg u filmu igra Oskar Ajzak.

Pored Ajzaka, u filmu igraju Džejkob Elordi, Kristofer Volc i Mija Got, a kritičari ističu da film kombinuje vizuelnu raskoš sa dubokom emotivnom pričom. Snimljen u prepoznatljivom del Torovom gotičkom stilu, "Frankenštajn" je već nakon prve projekcije označen kao jedan od glavnih favorita za Zlatnog lava.

Pogledajte reakcije nakon premijere:

Publika u prepunoj dvorani ustala je na noge, a ovacije nisu prestajale više od deset minuta, dok su režiser i glumci zahvaljivali i grlili se na bini. Takve reakcije potvrđuju da se radi o jednoj od najsnažnijih premijera festivala.

Režiser je u izjavi nakon projekcije naglasio kako je "Frankenštajn" za njega priča o ljudskosti:

"Želio sam da ispričam priču o usamljenosti i potrebi za ljubavlju. Čudovište je ogledalo nas samih – našeg straha, ali i naše čežnje da budemo prihvaćeni."

(MONDO)

Tagovi

film Venecija

