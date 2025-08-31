Ovacije trajale 13 minuta: Ludnica na premijeri, Frankeštajna više niko neće gledati istim očima (Video)

Sinoć je na festivalu u Veneciji održana premijera filma "Frankenštajn" reditelja Giljerma del Tora

Sinoć je na Venecijanskom filmskom festivalu održana svetska premijera filma "Frankenštajn", ostvarenja Giljerma del Tora koje je nagrađeno ovacijama koje su trajale 13 minuta.

To je do sada jedan od najdužijih aplauzna na ovogodišnjem festivalu, a razlog za to je odluka Oskarom nagrađenog reditelja da klasik Meri Šeli ispriča iz nove perspektive.

Pogledajte trejler:

U njegovoj verziji čudovište nije prijetnja, već osetljivo biće koje traga za razumevanjem i prihvatanjem, dok je pravi monstrum zapravo njegov tvorac Frankenštajn, kojeg u filmu igra Oskar Ajzak.

Pored Ajzaka, u filmu igraju Džejkob Elordi, Kristofer Volc i Mija Got, a kritičari ističu da film kombinuje vizuelnu raskoš sa dubokom emotivnom pričom. Snimljen u prepoznatljivom del Torovom gotičkom stilu, "Frankenštajn" je već nakon prve projekcije označen kao jedan od glavnih favorita za Zlatnog lava.

Pogledajte reakcije nakon premijere:

Jacob Elordi and Guillermo del Toro break down in tears during 14-minute Frankenstein standing ovation at the Venice Film Festival, which hosted the Netflix film’s world premiere.#Venezia82pic.twitter.com/TNMTvAWZ5H — The Hollywood Reporter (@THR)August 30, 2025

Publika u prepunoj dvorani ustala je na noge, a ovacije nisu prestajale više od deset minuta, dok su režiser i glumci zahvaljivali i grlili se na bini. Takve reakcije potvrđuju da se radi o jednoj od najsnažnijih premijera festivala.

Režiser je u izjavi nakon projekcije naglasio kako je "Frankenštajn" za njega priča o ljudskosti:

"Želio sam da ispričam priču o usamljenosti i potrebi za ljubavlju. Čudovište je ogledalo nas samih – našeg straha, ali i naše čežnje da budemo prihvaćeni."

