Stigle su i prve kritike gledalaca koji su među prvima imali priliku da pogledaju film, a "Bugonia" je osvojio 100% na sajtu Rotten Tomattoes.

Grčki reditelj Jorgos Lantimos i glumica Ema Stoun stigli su u četvrtak na Filmski festival u Veneciji, gdje su predstavili svoju najnoviju saradnju – film "Bugonia", koji je dio glavne festivalske konkurencije.

Film, koji je, kako je Lantimos rekao novinarima ranije tog dana, osvrt na ono što se sada događa u društvu, doživio je ovacije od 6 minuta i 50 sekundi u Sala Grande. U ostalim ulogama pored Eme Stoun pojavljuju se Džesi Plemons, Ajdan Delbis, Stavros Halkijas i Alisija Silverstoun.

Objavljen trejler

"Bugonia" je naučno-fantastična crna komedija nastala kao engleski rimejk južnokorejskog klasika "Save the Green Planet!" iz 2003. godine, u režiji Džanga Džun-hvana.

Radnja filma prati Mišel Fuler (Ema Stoun), moćnu direktorku velike korporacije koju otmu dvojica muškaraca opsjednutih teorijama zavjere – Tedi (Džesi Plemons) i Don (Ajdan Delbis). Oni vjeruju da Mišel nije ljudsko biće, već vanzemaljac čija je misija uništiti Zemlju.

Nakon otmice, Mišel se budi obrijane glave, a Tedi joj objašnjava da joj je kosa uklonjena kako bi joj se onemogućilo "kontaktiranje sopstvenog svemirskog broda". U jednom trenutku ona pokušava da objasni svojim otmičarima da njen nestanak ne može proći nezapaženo.

Uprkos njenim upozorenjima, Tedi je uvjeren da Mišel predstavlja pretnju čovječanstvu i odlučan je u svojoj misiji. Trejler kulminira napetom scenom za stolom, u kojoj Mišel i Tedi ulaze u verbalni duel koji eskalira u fizički sukob.

Na Rotten Tomatoes ima 100%

Stigle su i prve kritike gledalaca koji su među prvima imali priliku da pogledaju film. Ocena kritičara na Rotten Tomatoes za sada iznosi savršenih 100%.

"Ova prijatno luda komedija-drama bez sumnje će zadovoljiti ljubitelje Lantimosovog neobičnog pogleda na sijvet oko nas", piše Džejms Motram za Radio Times.

Anđelina takođe predstavila svoj film:

"Lantimos vješto koristi maksimalnu komičnu napetost... Stoun i Plemons pokazali su se kao idealni saučesnici, sa pažljivo uravnoteženim izvedbama u kojima se smjenjuju kao heroji i negativci, a da nikada u potpunosti ne izgube naše simpatije, niti ih u potpunosti osvoje", ocjenjuje Robi Kolin za Daily Telegraph.

"Bugonia nipošto nije Lantimosovo najbolje ostvarenje, ali izgleda spektakularno", ističe Dejvid Runi iz The Hollywood Reporter-a.

Pit Hamond iz Deadline-a nazvao je Bugoniju "vrtoglavom, ludom pričom koja se svrstava uz bok najboljih filmova ovog reditelja".

Ema u igri za treći Oskar?

Glavna zvijezda filma, Ema Stoun, već je osvojila Oskare za uloge u filmovima "La La Land" i "Poor Things". Zbog toga se mnogi pitaju da li će joj "Bugonia" donijeti i treći Oskar.

