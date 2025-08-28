Ovo je najgledaniji film u istoriji Netfliksa: Izašao u junu, pa oborio sve rekorde i prešišao "Red Notice"

KPop Demon Hunters nije srušio rekorde samo gledanošću. Do 25. avgusta film je imao čak četiri pjesme u Billboard Top 10.

Netfliks ima novog prvaka kada je riječ o najgledanijem filmu. Godinama je titulu nosio "Red Notice", ali sada je stigao nasljednik koji je srušio sve rekorde i postao pravi globalni fenomen. Riječ je o animiranom hitu "KPop Demon Hunters".

Objavljen 20. juna, film je u samo nekoliko dana postao jedan od najgledanijih Netfliksovih naslova svih vremena, prikupivši 80 miliona pregleda u četiri sedmice. Prije samo dva dana bio je drugi najgledaniji na Netflixu sa 350 miliona sati gledanja.

Gleda se i u bioskopima

Danas je "KPop Demon Hunters" preuzeo titulu od "Red Notice" i prikupio neverovatnih 236 miliona pregleda, uz impresivnih 99% ocjene publike na Rotten Tomatoesu. Film je streamovan ukupno 450 miliona sati.

Animirani film stigao je čak i u bioskope u Americi, što je rijetkost za Netfliksove originale. U bioskope je stigao 23. avgusta i, prema izvorima, zaradio između 18 i 20 miliona dolara, postavši film sa najvećom zaradom tog vikenda, prenosi Variety. Prikazuje se na 1700 platna širom SAD-a, od čega je 1150 projekcija bilo rasprodato.

O čemu se radi u filmu?

"Kada K-pop superzvijezde Rumi (Arden Čo), Mira (Mej Hong) i Zoey (Dži-jang Ju) ne pune stadione ili predvode Billboardove liste, koriste svoje tajne identitete kao lovkinje na demone kako bi zaštitile svoje obožavaoce od stalne natprirodne prijetnje. Zajedno se moraju suočiti sa najvećim izazovom – neodoljivim boy bendom koji čine prerušeni demoni i koji im je najveći konkurent“, stoji u sinopsisu filma.

KPop Demon Hunters nije srušio rekorde samo gledanošću. Do 25. avgusta film je imao čak četiri pjesme u Billboard Top 10. Pjesma Golden bila je na prvom mjestu dvije sedmice zaredom, a u vrhu liste našle su se i pjesme Your Idol, Soda Pop i How It’s Done.

Red Notice – bivši rekorder

Film "Red Notice" iz 2021. godine dugo je držao prvo mesto na Netfliksu. U njemu glume Rajan Rejnolds, Gal Gadot i Dvejn Džonson, a ovaj film prepun zvijezda skupio je 230,9 miliona pregleda na platformi, piše Variety.

Film je u svoje vreme izazvao buru iz pogrešnih razloga, jer su se pojavili izveštaji da je Džonson stvarao probleme na setu, često dolazeći kasno. Navodno se u jednom trenutku Rejnolds suočio sa Džonsonom zbog kašnjenja, a došlo je i do velike svađe.

Uprkos dramama iza kulisa, "Red Notice" privukao je ogroman broj gledalaca i još uvijek ima impresivnih 92% ocene publike na Rotten Tomatoesu. Film je navodno koštao oko 200 miliona dolara, ali ulaganje se isplatilo jer je postao najstreamovaniji Netfliksov film ikada – sve do skoro.