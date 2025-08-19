Izašao prije tri nedjelje, imao ocjenu nula: Da li je ovo najgori film u 2025. godini?

"War of the Worlds" ima nekoliko adaptacija, a kritičari smatraju da je ova jedna od najlošijih ikada.

Iako ljudi danas često koriste izraze poput "najbolji film ikada" ili "najgori film ikada", retko se dešava da se svi slažu oko nekog filma kao zaista izuzetno dobrog ili lošeg. Međutim, ovaj film je jedna od rijetkih izuzetaka.

Na Prime Video servisu ovih dana među najgledanijim naslovima našla se nova verzija “Rata svijetova” sa reperom i glumcem Ajs Kjubom u glavnoj ulozi. Publika je podijeljena — dok neki iz radoznalosti daju filmu šansu, kritičari su ga proglasili jednom od najlošijih adaptacija ikada. Prema Rotten Tomatoes listi 100 najgorih filmova svih vremena, ovaj “Rat svijetova” trenutno zauzima 88. mjesto, i to svega nekoliko nedjelja nakon premijere.

"War of the Worlds", najgori film godine?

Nakon što je dugo imao čistu 0 na Rotten Tomatoesu, sad se taj procenat popeo na čak 3%.

Zaplet koji obećava, ali se ne isporučuje

Režiser Rič Li priču H. G. Velsa premješta u savremeni svijet, sa modernom tehnologijom kao ključnim elementom radnje. Ajs Kjub tumači Vila Radforda, stručnjaka za nacionalnu bezbjednost, naviknutog na prijetnje poput sajber napada. Kada planetu napadnu vanzemaljci, Radford otkriva da vlada krije ključne informacije, pa je primoran da se bori za opstanak.

Ideja je mogla da preraste u napet triler sa elementima zavjere, ali je film doživio kritike zbog pretjeranog product placementa i radnje koja se, gotovo u cjelosti, odvija na monitorima računara. Publika se žalila da film nije uspeo da zadrži njihovu pažnju, niti da stvori osjećaj opasnosti i tenzije koji bi invazija iz svemira trebalo da donese.

Ajs Kjub i naučna fantastika — veza koja ne pogađa metu

Iako je Ajs Kjub ostvario uspjehe u komedijama (“Petak”, “21 Jump Street”) i dramama (“Boyz n the Hood”), njegovi izleti u naučnu fantastiku nisu nailazili na široko odobravanje. Slična sudbina zadesila je i Karpenterove “Duhove Marsa”, gdje je Kjub igrao osuđenika na crvenoj planeti. Iako daleko od remek-dela, taj film i dalje je nudio više akcije i vizuelnog spektakla od novog “Rata svijetova”, u kojem dominiraju statični kadrovi i osjećaj ograničenog budžeta.

Duga tradicija i čuvena radio-panika

“Rat svijetova” je od svog nastanka inspirisao brojne adaptacije — od klasične verzije iz 1953. godine, preko Spilbergovog hita iz 2005. sa Tomom Kruzom, do televizijskih serija. Ipak, možda najpoznatija epizoda u istoriji ovog djela desila se 1938. godine, kada je Orson Vels izveo legendarni radio-prenk: pročitao je adaptaciju romana u formi specijalnog informativnog programa, bez najave, zbog čega su hiljade ljudi poverovale da se invazija vanzemaljaca zaista dešava. Panika koja je tada nastala postala je dio urbane legende i svjedočanstvo o moći medija da utiču na javnost.

Nova verzija iz 2025. godine, čini se, biće upamćena više po negativnim kritikama nego po filmskoj veštini — što je ironično, s obzirom na to da je originalna priča prije skoro sto godina uspela da prodrma svijet samo uz pomoć mašte i glasa.

