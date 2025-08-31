Stiže savršen film ako ste ljubitelj Skorezeovih ostvarenja: Inspirisan je ovim naslovom čuvenog reditelja

Film "Uhvaćen" uskoro stiže u bioskope, a napravljen je po ugledu na jedno ostvarenje Martina Skorezea.

Daren Aronofski, režiser poznat po iscrpljujućim psihološkim dramama poput "Rvača" i "Crnog labuda", okreće se novom žanru. Njegov najnoviji film je komični krimić "Uhvaćen" (engl. Caught Stealing), u kojem Ostin Batler glumi bivšeg igrača bejzbola upletenog u kriminalno podzemlje Njujorka devedesetih.

Iako bi se na prvi pogled moglo pomisliti da Aronofski crpi inspiraciju iz kultnih Skorsezeovih krimi drama kao što su "Ulice zla" (Mean Streets) ili "Dobri momci" (Goodfellas), režiser otkriva da mu je pravi uzor Skorsezeova nezavisna crna komedija "U sitne sate" (After Hours) iz 1985. godine, piše "Collider".

Zanimljiv je i izbor Grifina Dunea, zvijezde filma "U sitne sate", za jednu od uloga. Upravo taj film Aronofski navodi kao ključan uticaj, opisujući ga kao priču o "običnom čovjeku koji se nađe izvan svoje dubine".

Kako je "U sitne sate" spasio Skorsezea?

Nakon niza ličnih problema i naglog otkazivanja produkcije "Posljednjeg Hristovog iskušenja", Martinu Skorsezeu je trebao novi početak. Pronašao ga je u filmu "U sitne sate", minimalističkoj vježbi stila ispunjenoj čistim strahom i tjeskobom.

Film prati Paola Heketa (Grifin Dune), običnog kancelarijskog radnika koji odlazi na sastanak u njujorški SoHo, ali umjesto romantične večeri biva zarobljen u mrežu bizarnh susreta, lažnih optužbi i smrtonosnih opasnosti iz koje nema izlaza.

Skorsezeov najsmješniji i najstilizovaniji film

U filmu "U sitne sate" nema gangstera, ali je napetost jednako opipljiva kao u bilo kojem od Skorsezeovih krimi epoha. Iako nema eksplicitnog kriminala, film je prepun moralnih dilema i osjećaja čistilišta. Prožet je izopačenim smislom za humor, a Skorsezeov moderni filmski jezik, definisan frenetičnim ritmom, rođen je upravo ovdje. Kamera, pod vođstvom Michaela Ballhausa, leti praznim ulicama SoHoa, dok montaža Thelme Schoonmaker stvara osjećaj neprestane jurnjave.

Uprkos nadrealnoj atmosferi koja podsjeća na Kafkine noćne more, "U sitne sate" je jedan od najljudskijih filmova Martina Skorsezea. Svi smo barem jednom doživjeli noć koja nikada ne završava i u kojoj sve krene po zlu. U suštini, film govori o napuštanju svakodnevne zone komfora u potrazi za uzbuđenjem.

Kada se Pol vrati na svoj dosadni posao, spašen je – ali ostaje pitanje hoće li ikada ponovo doživjeti nešto toliko intenzivno. Aronofski je postavio težak zadatak jer ulaskom u žanr "najgore noći ikad" mora opravdati nasljeđe filma koji je postavio visoke standarde.

"U sitne sate" na Rotten Tomatoes ima 90% pozitivnih kritika i 87% pozitivnih ocjena publike, dok na IMDb-ju drži prosječnu ocjenu 7.6 od 10.

