logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jedan od najboljih frajera na svijetu, a niko ga nije prepoznao: Svi u šoku kad su vidjeli kako izgleda

Jedan od najboljih frajera na svijetu, a niko ga nije prepoznao: Svi u šoku kad su vidjeli kako izgleda

0

Glumac Aron Tejlor Džonson važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca iz svijeta filma, ali ga na festivalu u Veneciji skoro niko nije prepoznao

Aron Tejlor Džonson u Veneciji Izvor: Youtube prinscreen / Movieclips

Glumac Aaron Tejlor-Džonson, prema kladioničarima nasljednik Danijela Krejga u najdugovječnijoj franšizi o Džejmsu Bondu, više ne izgleda onako kako mislite.

Džonson, koji se nedavno razveo od 24 godine starije supruge, opčinio je gledaoce širom svijeta ulogom u filmu "Bullet train" u kojem je, prema riječima gledalaca "postidio i glavnog glumca Breda Pita", a sada je došao na festival u Veneciji u šok izdanju.

Ovako je izgledao do nedavno:

Glumac, star 35 godina, pri dolasku u Veneciju skrivao se ispod kačketa i naočara, a fanovima koji dočekuju filmske zvijezde, u prvi mah nije bilo jasno u koga gledaju.

Pogledajte slike Arona Tejlora Džonsona iz Venecije:

Aron se sada pojavio na premijeri filma "Frankenštajn" u bijelom sakou i elegantnim crnim pantalonama, dok je na ruci nosio ogroman ručni sat, nakon što je potpisao ugovor sa zvaničnim snabdjevačem satova za Džejmsa Bonda – brendom Omega.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Venecija glumci

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA