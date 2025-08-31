Jedan od najboljih frajera na svijetu, a niko ga nije prepoznao: Svi u šoku kad su vidjeli kako izgleda

Glumac Aron Tejlor Džonson važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca iz svijeta filma, ali ga na festivalu u Veneciji skoro niko nije prepoznao

Glumac Aaron Tejlor-Džonson, prema kladioničarima nasljednik Danijela Krejga u najdugovječnijoj franšizi o Džejmsu Bondu, više ne izgleda onako kako mislite.

Džonson, koji se nedavno razveo od 24 godine starije supruge, opčinio je gledaoce širom svijeta ulogom u filmu "Bullet train" u kojem je, prema riječima gledalaca "postidio i glavnog glumca Breda Pita", a sada je došao na festival u Veneciji u šok izdanju.

Glumac, star 35 godina, pri dolasku u Veneciju skrivao se ispod kačketa i naočara, a fanovima koji dočekuju filmske zvijezde, u prvi mah nije bilo jasno u koga gledaju.

Aron se sada pojavio na premijeri filma "Frankenštajn" u bijelom sakou i elegantnim crnim pantalonama, dok je na ruci nosio ogroman ručni sat, nakon što je potpisao ugovor sa zvaničnim snabdjevačem satova za Džejmsa Bonda – brendom Omega.

