Ko je Barbara za kojom Venecija uzdiše? Pojavila se na crvenom tepihu i svjetska imena bacila u sjenku

Barbara Palvin prikovala je poglede za sebe u Veneciji.

Izvor: Maria Laura Antonelli / Shutterstock Editorial / Profimedia

Barbara Palvin privukla je najviše pažnje na crvenom tepihu Venecijanskog filmskog festivala 2025. Pojavila se u glamuroznom izdanju koje je oduševilo prisutne.

Mađarska manekenka zasijala je u dramatičnoj crnoj kombinaciji, elegantnoj haljini sa tankim naramenicama, asimetričnim krojem, čipkanim detaljima i visokim šlicem.

Izvor: Piovanotto Marco/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Za obuću je odabrala aktuelni trend slingback cipela, priklonivši se slavnim damama koje ovih dana obožavaju ovaj model. Barbara je nosila ukrašene Betsey Johnson slingback cipele iz linije Nikki, špicasti model od providnog crnog tila, izvezen bogatim perlicama. Cipele imaju nižu štiklu od 7,5 cm, a dostupne su i u bijeloj, teget i crvenoj boji na sajtu brenda.

Izvor: Maria Laura Antonelli / Avalon / Profimedia

Inače, slingback cipele doživjele su pravi povratak na modnu scenu. Posljednjih nedjelja viđene su na mnogim poznatim ličnostima, od Kejti Holms do Džodi Tarner-Smit, a nedavno ih je ponijela i En Hatavej na snimanju nastavka filma "Đavo nosi Pradu".

Ko je Barbara Palvin?

Barbara Palvin je mađarska manekenka i glumica koja je svjetsku slavu stekla zahvaljujući saradnji sa najvećim modnim kućama i časopisima. Rođena je 1993. godine u Budimpešti, a karijeru je započela veoma rano. Već sa 13 godina otkrili su je skauti u njenom rodnom gradu. Od tada je krasila naslovne strane prestižnih magazina, dok je na modnim pistama radila za brendove kao što su "Šanel", "Luj Viton", "Armani" i "Viktorija sikret".

Pored uspjeha u svijetu mode, Barbara je postala prepoznatljivo lice i zbog svog prirodnog šarma, harizme i talenta. Godine 2019. postala je zvanični "Viktorijin anđeo", čime je ušla u krug najuticajnijih manekenki današnjice. Takođe se oprobala i u glumačkim vodama, a njen privatni život često privlači pažnju medija, posebno veza i brak sa američkim glumcem Dilonom Sprousom. Danas se smatra jednom od najpoznatijih evropskih manekenki svoje generacije.

(MONDO)