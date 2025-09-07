"Klasa iznad svih": Čola ponovio spektakularnu muzičku noć na tvrđavi Kastel u Banjaluci (VIDEO)

Zdravko Čolić, jedan od najvećih muzičkih zvijezda na ovim prostorima, sinoć je, drugu noć zaredom, održao koncert na banjalučkoj tvrđavi Kastel.

Malo je pjevača koji se mogu pohvaliti da su rasprodali više od jednog koncerta u gradu na Vrbasu, a sinoćnja energija potvrdila je zašto je Čola jedinstven i vanvremenski umjetnik.

Iako u osmoj deceniji života, Čola je Banjalučanima i brojnim posjetiocima iz regije, priredio puna tri sata vrhunske muzike, energije, naleta adrenalina, euforije ali i sjete.

"Najveći je, kao da nije sa ovog svijeta, klasa iznad svih ex ju pjevača...", bili su neki od komentara publike.

Koncert je otvorio pjesmom "Mjerkam te, mjerkam", nakon koje su se nizali stari i noviji hitovi, čije su stihove uglas pjevale doslovno sve generacije.

Pratio ga je bend vrhunskih muzičara, a organizacija oba koncerta je bila besprijekorna.

S obzirom na reakcije prisutnih, razmjenu emocija i brzinu kojom su se karte prodavale, Čola je u Banjaluci uvijek dobrodošao i jedva čekamo novi koncert!

Pogledajte 01:20 Zdravko Ćolić u Banjaluci

