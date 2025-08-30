logo
Čola iskeširao 350.000 € za ćerke: Una i Lara uživaju u luks nekretnini u elitnom dijelu Beograda

Autor mondo.ba
Una i Lara Čolić žive u elitnom dijelu Beograda u stanu koji ime je kupio otac, a pjevač je nedavno govorio o ćerkama i priznao da ih je razmazio.http://mondoba.origamicms.rs/

Stan koji je Čola kupio ćerkama Izvor: Antonio Ahel/Mateja Stanisavljevic/ATAImages/Instagram/printscreen/unacolic

Pjevač Zdravko Čolić sa suprugom Aleksandrom ima dvije ćerke - Unu i Laru kojima se trudi da sve priušti. Zdravko ne štedi novac na nasljednice, a nedavno im je prema pisanju medija, kupio stan za koji je izdvojio 350.000 evra.

"Čuli smo da je Čola kupio ćerkama stan. Lijepo se otvorio, tako i treba. Viđamo ih često i u šoping-centru, ali i u poznatom restoranima koji se nalaze nedaleko od nekretnine", rekao je izvor za domaće medije.

Pogledajte kako izgledaju Čoline naslednice Lara i Una:

Čola: "I ja bih bio razmažen da sam na njihovom mjestu"

Podsjetimo, Čola je nedavno govorio o ćerkama i o tome kakav je kao roditelj.

"Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj djeci govorim stalno, znaš... Ja imam dvije ćerke koje su razmažene. Normalno. Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mjestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih znaš, ali..." rekao je Zdravko Čolić za "Eden na eden".

Odmor u Hrvatskoj platio 45.000 evra

Zdravko nedavno nije štedio novac ni za ljetovanje svoje porodice, a želio je i da svom zetu, Uninom 10 godina starijem dečku, obezbijedi potpuni ugođaj, pa je odabrao hotel sa pet zvjezdica u kom je noć skoro 400 evra.

Međutim, to nije sve. Njegove nasljednice su navikle na čist luksuz - jedu samo najskuplju hranu, idu na privatne plaže, koriste sve tretmane koje hotel nudi, pa je za to Zdravko navodno izvojio još 15.000 evra.

Pogledajte Unine slike u kupaćem i sa ovogodišnjeg ljetovanja:

(Kurir / MONDO)   

