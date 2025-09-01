Pjevač Zdravko Čolić veoma je blizak sa svojim bratom Draganom.
Legendarni pjevač Zdravko Čolić oduvek je brižno čuvao svoj privatni život daleko od očiju javnosti, želeći da bude prepoznat isključivo po svom umjetničkom radu i muzičkom talentu. Dragan se ne bavi javnim poslom, a živi u Begradu i tu drži svoju ćevabdžinicu.
Pogledajte fotografije brata Zdravka Čolića:
Ovo je brat Zdravka Čolića: Nevjerovatno liči na legendarnog pjevača, a evo čime se bavi
Nakon smrti majke, Zdravko Čolić i njegov brat Dragan postali su još povezaniji, a ono što mnogi odmah primjete jeste njihova nevjerovatna fizička sličnost.
"Roditelji su sve učinili kako bi brata Dragana i mene izveli na pravi put i sve najbolje su dali nama dvojici", rekao je jednom prilikom Zdravko Čolić za "Story".
Dragan i Zdravko vole zajedno i da idu na koncerte i druže se, a ono što je primjetno jeste da veoma liče jedan na drugog.
Čola iskeširao 350.000 € za ćerke
Zdravko ne štedi novac na nasljednice, a nedavno im je prema pisanju medija, kupio stan za koji je izdvojio 350.000 evra.
"Čuli smo da je Čola kupio ćerkama stan. Lijepo se otvorio, tako i treba. Viđamo ih često i u šoping-centru, ali i u poznatom restoranima koji se nalaze nedaleko od nekretnine", rekao je izvor za domaće medije.
Pogledajte fotografije Zdravka Čolića:
Ovo je brat Zdravka Čolića: Nevjerovatno liči na legendarnog pjevača, a evo čime se bavi
Zdravko Čolić 30. 5. 1959.
(MONDO)