logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo je brat Zdravka Čolića: Nevjerovatno liči na legendarnog pjevača, a evo čime se bavi

Ovo je brat Zdravka Čolića: Nevjerovatno liči na legendarnog pjevača, a evo čime se bavi

Autor mondo.ba
0

Pjevač Zdravko Čolić veoma je blizak sa svojim bratom Draganom.

Kako izgleda brat Zdravka Čolića? Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Legendarni pjevač Zdravko Čolić oduvek je brižno čuvao svoj privatni život daleko od očiju javnosti, želeći da bude prepoznat isključivo po svom umjetničkom radu i muzičkom talentu. Dragan se ne bavi javnim poslom, a živi u Begradu i tu drži svoju ćevabdžinicu.

Pogledajte fotografije brata Zdravka Čolića:

Nakon smrti majke, Zdravko Čolić i njegov brat Dragan postali su još povezaniji, a ono što mnogi odmah primjete jeste njihova nevjerovatna fizička sličnost.

"Roditelji su sve učinili kako bi brata Dragana i mene izveli na pravi put i sve najbolje su dali nama dvojici", rekao je jednom prilikom Zdravko Čolić za "Story". 

Dragan i Zdravko vole zajedno i da idu na koncerte i druže se, a ono što je primjetno jeste da veoma liče jedan na drugog.

Čola iskeširao 350.000 € za ćerke 

Zdravko ne štedi novac na nasljednice, a nedavno im je prema pisanju medija, kupio stan za koji je izdvojio 350.000 evra.

"Čuli smo da je Čola kupio ćerkama stan. Lijepo se otvorio, tako i treba. Viđamo ih često i u šoping-centru, ali i u poznatom restoranima koji se nalaze nedaleko od nekretnine", rekao je izvor za domaće medije.

Pogledajte fotografije Zdravka Čolića:

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zdravko Čolić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA