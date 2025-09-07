Prvi put došao i osvojio Zlatnog lava: Ovo je pobjednik Filmskog festivala u Veneciji (Foto, Video)

Ostvarenje Džima Džarmuša u kojem glavne uloge igraju Kejt Blančet i Adam Drajver, pobjednik Filmskog festivala u Veneciji

Na Venecijanskom filmskom festivalu, film "Otac Majka Sestra Brat" Džima Džarmuša pobijedio je favorita kritike "Glas Hind Radžab”, ratnu dramu iz Gaze.

Američki nezavisni reditelj Džim Džarmuš, kojem je ovo prvi film kojim se takmičio na festivalu u Veneciji, osvojio je prestižnog Zlatnog lava u Italiji u subotu.

"Hvala što ste cenili naš tihi film", rekao je 72-godišnjak prilikom primanja nagrade.

Džarmušov film "Otac Majka Sestra Brat”" u kome glume Kejt Blančet, Adam Draјver i Tom Vejts, komedija je–drama antologija koja istražuje složene odnose između odrasle djece i njihovih udaljenih roditelja.





Pogledajte trejler:

