Džejson Momoa u roze odijelu i papučama za plažu na crvenom tepihu: Ljudi u nevjerici šta nosi, podijelio internet

Stajling Džejsona Momoe izazvao je oprečne reakcije.

Izvor: Mirco Toniolo / Avalon / Profimedia

Jedan od najvećih holivudskih zavodnika, Džejson Momoa, privukao je veliku pažnju na Filmskom festivalu u Veneciji pojavivši se u prilično nekonvencionalnom izdanju. Na crveni tepih stigao je u upečatljivom roze odijelu, uz koje je nosio papuče u istoj boji. Međutim, ono što je dodatno iznenadilo javnost bio je pedikir, takođe u pink nijansi.

Pogledajte fotografije Džejsona Momoe:

Ovaj smjeli modni izbor izazvao je podijeljene reakcije na društvenim mrežama. Dok jedni hvale njegovu kreativnost i samopouzdanje, drugi smatraju da bi za ovakve svečane prilike ipak trebalo poštovati određeni dres kod.

Inače, Džejson Momoa je u majusvoju vezu s glumicom iz filma "Hit Man", Adriom Arjonom, ozvaničio na Instagramu.

"Japan, ostvario si mi san, ostavio si me bez daha", napisao je uz seriju fotografija. "Zahvalni smo svima koji su nas ugostili, hvala na uspomenama sa starim i novim prijateljima i na još jednoj nevjerovatnoj avanturi sa mi amor (mojom ljubavi prim. aut.)", dodao je glumac.

Pogledajte fotografije Adrije Arhone:

Bonus video: