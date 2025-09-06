logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Destinacija za četvrtu sezonu serije "The White Lotus otkrivena? Iznenađenje nakon Havaja, Sicilije i Tajlanda

Destinacija za četvrtu sezonu serije "The White Lotus otkrivena? Iznenađenje nakon Havaja, Sicilije i Tajlanda

0

Nije bilo jasno da li tvorac serije Majk Vajt i dalje planira lokaciju uz more, a sada je izvor za Daily Mail otkrio koja zemlja je sve izvjesnije domaćin 4. sezone.

Lokacija za novu sezonu the white lotus Izvor: Youtube printscreen / soft focus

Kreator popularne serije "Bijeli lotus", Majk Vajt (55), ranije je govorio o idejama koje ima za lokaciju četvrte sezone, prenosi izvor za Daily Mail.

"Za četvrtu sezonu želim da se malo udaljim od talasa koji udaraju o stijene, ali uvijek ima mjesta za još ubistava u hotelima White Lotus-a", rekao je on.

Prisjetimo se kadrova iz 3. sezone:

Insajder je otkrio da će četvrta sezona popularne HBO serije biti smještena u Francuskoj. Nije bilo jasno da li Vajt i dalje planira lokaciju uz more, navodi se, uz napomenu da Cap-Ferrat nije direktno na obali.

Kako prenosi Deadline, serija je do sada imala ekskluzivnu poslovnu saradnju sa lancem hotela Four Seasons. Jedna luksuzna lokacija koju je izvor naveo kao moguću destinaciju jeste Grand-Hôtel du Cap-Ferrat.

Evo kako on izgleda:

Hotel se nalazi na Francuskoj rivijeri i predstavlja važno mjesto dešavanja tokom Filmskog festivala u Kanu.

Insajderi su za Deadline rekli da nijedan hotel još uvijek nije zvanično potvrđen za četvrtu sezonu, zaključno sa četvrtkom. Izvori su takođe naveli da serija često koristi više različitih rizorta tokom snimanja, navodi Daily Mail.

Još jedna potencijalna lokacija pomenuta u tekstu je Mežev (Megève), Francuska, koji tokom određenog dijela godine funkcioniše kao ski-centar. Glumci koji su radili na seriji rekli su da Majk Vajt nije ljubitelj hladnijih lokacija i da je odbacio ideje o sezonama koje bi bile smještene na snježnim ski-rizortima.

Prethodne sezone serije bile su smještene na: Havajima (sezona 1), Italiji (sezona 2), i Tajlandu (sezona 3).

Prisjetimo se prethodne sezone:

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

serije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA