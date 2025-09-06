Destinacija za četvrtu sezonu serije "The White Lotus otkrivena? Iznenađenje nakon Havaja, Sicilije i Tajlanda

Nije bilo jasno da li tvorac serije Majk Vajt i dalje planira lokaciju uz more, a sada je izvor za Daily Mail otkrio koja zemlja je sve izvjesnije domaćin 4. sezone.

Kreator popularne serije "Bijeli lotus", Majk Vajt (55), ranije je govorio o idejama koje ima za lokaciju četvrte sezone, prenosi izvor za Daily Mail.

"Za četvrtu sezonu želim da se malo udaljim od talasa koji udaraju o stijene, ali uvijek ima mjesta za još ubistava u hotelima White Lotus-a", rekao je on.

Insajder je otkrio da će četvrta sezona popularne HBO serije biti smještena u Francuskoj. Nije bilo jasno da li Vajt i dalje planira lokaciju uz more, navodi se, uz napomenu da Cap-Ferrat nije direktno na obali.

Kako prenosi Deadline, serija je do sada imala ekskluzivnu poslovnu saradnju sa lancem hotela Four Seasons. Jedna luksuzna lokacija koju je izvor naveo kao moguću destinaciju jeste Grand-Hôtel du Cap-Ferrat.

Hotel se nalazi na Francuskoj rivijeri i predstavlja važno mjesto dešavanja tokom Filmskog festivala u Kanu.

Insajderi su za Deadline rekli da nijedan hotel još uvijek nije zvanično potvrđen za četvrtu sezonu, zaključno sa četvrtkom. Izvori su takođe naveli da serija često koristi više različitih rizorta tokom snimanja, navodi Daily Mail.

Još jedna potencijalna lokacija pomenuta u tekstu je Mežev (Megève), Francuska, koji tokom određenog dijela godine funkcioniše kao ski-centar. Glumci koji su radili na seriji rekli su da Majk Vajt nije ljubitelj hladnijih lokacija i da je odbacio ideje o sezonama koje bi bile smještene na snježnim ski-rizortima.

Prethodne sezone serije bile su smještene na: Havajima (sezona 1), Italiji (sezona 2), i Tajlandu (sezona 3).

