5 fantazija koje su toliko dobre da ćete ih gledati minimum 2 puta: Serije koje se "gutaju" u cugu, i ne mogu da dosade

Ukoliko volite misterije i trilere, izdvojili smo pet prijedloga koji "voze" od prve do posljednje epizode, a priča svake serije je takva da gotovo da ne može da vam dosadi, čak i ako ih gledate više puta

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

Nema sumnje da su trileri sa elementima misterije jedan od omiljenih žanrova za bindžovanje - makar takvo mišljenje vlada u posljednje vrijeme. Kako na različitim platformama imamo više nego bogatu ponudu kvalitetnih ostvarenja, odlučili smo da izdvojimo 5 najpopularnijih misterija-trilera, koji su "oduvali" kako pričom, tako i glumom, zbog čega vam neće biti dosadni ni nakon "repriziranja", odnosno ponovnog gledanja.

Zapravo, za neke naslove ponovno gledanje epizoda može biti ključno da "pokupite" elemente koji su vam možda promakli kada ste ih gledali prvi put.

5. Stay Close (2021)

Stay close - trejler Izvor: YouTube

Radnja serije:

Tri osobe povezane jednim nestankom pokušavaju da zakopaju prošlost, ali novi događaji ih ponovo uvlače u opasnost. Tajne iz prošlosti, serijski ubica i laži koje su sakrivali dovode do raspleta u kome niko nije potpuno nevin.

4. The Outsider (2020)

The Outsider Izvor: YouTube

Radnja serije:

Serija po romanu Stivena Kinga počinje brutalnim ubistvom dječaka u kojem svi dokazi upućuju na lokalnog učitelja. Međutim, pojavljuju se kontradiktorni tragovi koji sugerišu natprirodno prisustvo i entitet koji mijenja oblik.

3. The Sinner (2017-2021)

The Sinner trejler Izvor: YouTube

Radnja serije:

Svaka sezona prati drugačiji zločin koji na prvi pogled djeluje neshvatljivo, jer ga počini obična osoba bez jasnog motiva. Detektiv Hari Embrouz pokušava da otkrije psihološke i traumatične uzroke koji su doveli do zločina.

2. The Chestnut Man (2021)

The Chesnut Man Izvor: YouTube

Radnja serije:

U Kopenhagenu policija istražuje jeziva ubistva žena. Na mestu zločina ostaje mala figura od kestena sa otiscima prsta davno nestale djevojčice. Istraga razotkriva povezanost zločina sa političkim vrhom i bolnom prošlošću. Triler biser koji morate da pogledate, i bio bi broj jedan, da nije još jedne sjajne serije - "Dark".

1. Dark

Serija "Dark", treća sezona Izvor: YouTube

Radnja serije:

Njemački triler o misterioznim nestancima djece u malom gradu Vinden otkriva skrivene porodične tajne i vremenska putovanja koja povezuju četiri porodice kroz više generacija. Sve se vrti oko cikličnog ponavljanja sudbine i pitanja da li je moguće prekinuti začarani krug. Apsolutni favorit i vjerujte nam na riječ - ovo je serija kojoj ćete se vraćati periodično, otkrivajući elemente koje ste propustili. Iako je konfuzna u prvih par epizoda, ne odustajte! Vredi gledanja.

Ukoliko vam se dopala lista, donosimo još 5 prijedloga koji su takođe sjajno ocijenjeni, i imaju dobru priču: