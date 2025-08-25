"Sjajna gluma i vrhunska radnja": Gledaoci oduševljeni psihološkim trilerom, ima savršene ocjene

Obe sezone serije "The Devil's Hour" dostupne su za gledanje, a uskoro stiže i treća.

Izvor: printscreen/youtube/ Prime Video

Napeta triler seriji je na Rotten Tomatoes ocijenjena sa impresivnih 95 odsto, a dobra vijest je da je treća i posljednja sezona već snimljena i uskoro stiže.

Ljubitelji psiholoških misterija i drama sa visokim ulozima posebno će cijeniti ovaj naslov.

O čemu se radi?

Serija pod nazivom "The Devil's Hour" prati Lusi Čejmbers (Džesika Rejn), socijalnu radnicu koja se svake noći budi tačno u 3:33, u takozvani „đavolji sat“, mučena zastrašujućim vizijama i predosjećajima.

The Devil's Hour - Official Trailer | Prime Video Izvor: YouTube

Njeni problemi tu ne staju: sin Ajzak (Benžamin Čivers) emotivno je povučen, majka razgovara sa praznim stolicama, a Lusi se na neobjašnjiv način nađe povezana sa nizom brutalnih ubistava u svom gradu. Odlučna je da pronađe krivca, bez obzira na cijenu.

Sjajna glumačka postava i pohvale kritike

Uz Džesiku Rejn, glumačku postavu čine i Piter Kapaldi, poznat po ulozi u seriji "Doctor Who", Nikesh Patel, Fil Danster iz serije "Ted Lasso" i Mira Sajal.

Izvor: printscreen/youtube/ Prime Video

Serija je osvojila kritičare, što potvrđuje ocjena od 95 odsto na stranici Rotten Tomatoes. U konsenzusu kritičara stoji:



"Jeziv i dobro odglumljen, 'The Devil's Hour' je vrhunski horor koji će gledaoce natjerati da sumnjaju u stvarnost jednako kao i njegove opsjednute likove.“

Oduševljeni gledaoci

Ni publika nije ostala ravnodušna, dodjelivši seriji 88 odsto.

"Od uvodne scene, očito je da su svi uključeni shvatili zadatak. Briljantno montirano sa vrlo kreativnim prelazima scena koji efikasno pokreću priču između vremenskih linija“, napisao je jedan gledalac. Drugi je prvu sezonuopisao kao zaokupljajuću, jezivu, lavirintsku vožnju toboganom u zečju rupu, dok je treći dodao: "Ova serija je vjerovatno najbolja ikada snimljena i kriminalno je podcijenjena."

Kada stiže 3. sezona?

Prva sezona emitovana je u oktobru 2022, a druga u oktobru 2024. godine. Iz Prime Video su potvrdili da je treća sezona već snimljena, i to prije nego što je druga uopšte stigla na platformu. Ipak, zvaničan datum izlaska još nije objavljen.

Izvor: printscreen/youtube/ Prime Video

S obzirom na dvogodišnji razmak između sezona, moguće je da će treća stići u oktobru 2026. Međutim, optimistični obožavaoci nadaju se ranijem datumu, a neka nepotvrđena izvještavanja spominju čak i 17. oktobar 2025. Za sada nam preostaje samo da čekamo.

(MONDO)